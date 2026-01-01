México inicia 2026 con mala calidad de aire tras celebración de Año Nuevo: estos son los estados con más contaminacion

Vistas de la Ciudad de México y su calidad del aire Foto: Cuartoscuro

Las celebraciones de Año Nuevo incluyen el uso de fuegos artificiales y pirotecnia, por lo que es común que el 1 de enero se registre mala calidad del aire un gran parte del país.

En la Ciudad de México, el Sistema de Monitoreo Ambiental informó que hay mala calidad del aire en la mayoría de las alcaldías; sin embargo, en Iztapalapa hay un nivel extremadamente alto de contaminación, de partículas PM2.5.

Por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó esta mañana la Fase 1 de contingencia ambiental atmoférica regional por partículas PM2.5 en el Valle de México.

En un comunicado, la dependencia explicó que esto se debe a que la contaminación por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales se agravó debido a una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil, característicos de la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo cual desfavorece la dispersión de contaminantes.

Hasta el momento, no hay restricciones para los automovilistas; sin embargo, pidió a la población en general evitar hacer actividades deportivas, recreativas o culturales al aire libre y no fumar, especialmente en espacios cerrados, así como reducir las emisiones.

Otras de las alcaldías capitalinas con muy mala calidad de aire son Gustavo A. Madero, Xóchimilco, Venustiano Carranza y Benito Juárez, mientras que la contaminación es mala en Azcapotzalco y Coyoacán. Solo hay buena calidad de aire en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.

En el Estado de México, hay muy mala calidad del aire en los municipios de Nezahualcóyotl, Tutitlán y en Coacalco.

Según el Sistema de Monitoreo Atmósferico, hay buena calidad del aire en Ecatepec, Atizapán y Cuautitlán.