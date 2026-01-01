Brugada anuncia que tomará días de descanso después de Año Nuevo: “Quiero ir a Oaxaca”

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que se tomará unos días de descanso. Crédito: Cuartoscuro.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que tomará unos días de descanso después de Año Nuevo.

La mandataria capitalina confirmó esta noticia en una conferencia de prensa realizada la tarde del pasado martes 30 de diciembre, luego de la entrega de viviendas a personas tras los sismos del 19 de septiembre de 2017.

Detalló que será después del miércoles 31 de diciembre, es decir, después de los festejos de fin de año en la capital del país, que tomará sus días de descanso.

La morenista no especificó cuáles serán los días de descanso que se tomará, pero aseveró que saldrá de la Ciudad de México.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó su asistencia a la fiesta electrónica de fin de año en Paseo de la Reforma. Crédito: Cuartoscuro.

Clara Brugada detalló que no estará en la Ciudad de México, ya que quiere ir a Oaxaca. Agregó que estará al tanto de todo lo sucedido en dichas fechas.

Estas declaraciones por parte de la exalcaldesa de Iztapalapa fueron dadas a conocer, luego de que le preguntaran medios de comunicación durante la rueda de prensa del pasado martes 30 de diciembre si se tomaría algunas vacaciones, debido a que ha estado trabajando de manera consecutiva durante los últimos días.

"En cuanto al descanso, sí. Pienso descansar después del 31. Esos días que quedan, voy a descansar; van a descansar, entiendo también ustedes. Pero pues son días que generalmente la población ocupa para la familia. Voy a salir, quiero ir a Oaxaca, y estaré al tanto de todo lo que acontezca en estos días", expuso en conferencia de prensa Clara Brugada.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, detalló que visitará Oaxaca. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Cabe destacar que Brugada reveló que asistirá al evento de fiesta electrónica en Avenida Paseo de la Reforma este miércoles 31 de diciembre.

Brugada asistirá al concierto de fiesta electrónica en Paseo de la Reforma

En la misma conferencia de prensa y antes de dar a conocer que se tomaría unos días de vacaciones, Clara Brugada indicó que estará presente en la fiesta electrónica en Paseo de la Reforma para recibir el 2026.

“Entonces mañana va a estar muy bien en Reforma. Y sí, sí voy a ir”, mencionó Brugada ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno presentaron los detalles para el evento de fiesta electrónica de este miércoles 31 de diciembre. Foto: X/@craviotocesar.

La mandataria también asistió al evento musical de finales de 2024 en el Ángel de la Independencia, donde estuvo presente Polymarchs.

Brugada dio la cuenta regresiva para recibir el 2025 en el escenario principal de este evento. En esta ocasión repetirá lo mismo.

César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la capital del país, junto con la morenista, dieron los detalles principales del evento musical.

Estos son los detalles para la fiesta electrónica de Paseo de la Reforma en CDMX para recibir el 2026

Clara Brugada y César Cravioto dieron a conocer los detalles para la fiesta electrónica de Paseo de la Reforma este 2026 durante la conferencia de prensa del pasado martes 30 de diciembre.

Se prevé la asistencia de más de 200 mil personas.

El evento contará con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Protección Civil, la Consejería Jurídica y el INVEA.

El objetivo principal es garantizar la seguridad de los asistentes y evitar incidentes.

Se implementarán medidas para impedir la venta de comida con tanques de gas o freidoras en la vía pública.

No se permitirá la venta de alcohol en la vía pública.

Los establecimientos mercantiles deberán respetar los horarios permitidos para la venta de alcohol:

- Tiendas de conveniencia: hasta las 22:00 horas.

- Restaurantes: según su permiso específico.

El operativo de seguridad estará enfocado especialmente en la zona de Reforma.

Participan Secretaría de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Consejería Jurídica, INVEA y Protección Civil.

El evento busca ser una celebración con luces y música electrónica, cuidando la integridad de los asistentes.

Estos son los DJ's que se presentarán en la fiesta electrónica en CDMX. Foto: Cultura CDMX.