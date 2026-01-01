México

Brugada anuncia que tomará días de descanso después de Año Nuevo: “Quiero ir a Oaxaca”

“Pienso descansar después del 31″, dijo en conferencia de prensa la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Guardar
Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que se tomará unos días de descanso. Crédito: Cuartoscuro.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que tomará unos días de descanso después de Año Nuevo.

La mandataria capitalina confirmó esta noticia en una conferencia de prensa realizada la tarde del pasado martes 30 de diciembre, luego de la entrega de viviendas a personas tras los sismos del 19 de septiembre de 2017.

Detalló que será después del miércoles 31 de diciembre, es decir, después de los festejos de fin de año en la capital del país, que tomará sus días de descanso.

La morenista no especificó cuáles serán los días de descanso que se tomará, pero aseveró que saldrá de la Ciudad de México.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó su asistencia a la fiesta electrónica de fin de año en Paseo de la Reforma. Crédito: Cuartoscuro.

Clara Brugada detalló que no estará en la Ciudad de México, ya que quiere ir a Oaxaca. Agregó que estará al tanto de todo lo sucedido en dichas fechas.

Estas declaraciones por parte de la exalcaldesa de Iztapalapa fueron dadas a conocer, luego de que le preguntaran medios de comunicación durante la rueda de prensa del pasado martes 30 de diciembre si se tomaría algunas vacaciones, debido a que ha estado trabajando de manera consecutiva durante los últimos días.

"En cuanto al descanso, sí. Pienso descansar después del 31. Esos días que quedan, voy a descansar; van a descansar, entiendo también ustedes. Pero pues son días que generalmente la población ocupa para la familia. Voy a salir, quiero ir a Oaxaca, y estaré al tanto de todo lo que acontezca en estos días", expuso en conferencia de prensa Clara Brugada.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, detalló que visitará Oaxaca. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Cabe destacar que Brugada reveló que asistirá al evento de fiesta electrónica en Avenida Paseo de la Reforma este miércoles 31 de diciembre.

Brugada asistirá al concierto de fiesta electrónica en Paseo de la Reforma

En la misma conferencia de prensa y antes de dar a conocer que se tomaría unos días de vacaciones, Clara Brugada indicó que estará presente en la fiesta electrónica en Paseo de la Reforma para recibir el 2026.

“Entonces mañana va a estar muy bien en Reforma. Y sí, sí voy a ir”, mencionó Brugada ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno presentaron los detalles para el evento de fiesta electrónica de este miércoles 31 de diciembre. Foto: X/@craviotocesar.

La mandataria también asistió al evento musical de finales de 2024 en el Ángel de la Independencia, donde estuvo presente Polymarchs.

Brugada dio la cuenta regresiva para recibir el 2025 en el escenario principal de este evento. En esta ocasión repetirá lo mismo.

César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la capital del país, junto con la morenista, dieron los detalles principales del evento musical.

Estos son los detalles para la fiesta electrónica de Paseo de la Reforma en CDMX para recibir el 2026

Clara Brugada y César Cravioto dieron a conocer los detalles para la fiesta electrónica de Paseo de la Reforma este 2026 durante la conferencia de prensa del pasado martes 30 de diciembre.

  • Se prevé la asistencia de más de 200 mil personas.
  • El evento contará con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Protección Civil, la Consejería Jurídica y el INVEA.
  • El objetivo principal es garantizar la seguridad de los asistentes y evitar incidentes.
  • Se implementarán medidas para impedir la venta de comida con tanques de gas o freidoras en la vía pública.
  • No se permitirá la venta de alcohol en la vía pública.
  • Los establecimientos mercantiles deberán respetar los horarios permitidos para la venta de alcohol:

- Tiendas de conveniencia: hasta las 22:00 horas.

- Restaurantes: según su permiso específico.

  • El operativo de seguridad estará enfocado especialmente en la zona de Reforma.
  • Participan Secretaría de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Consejería Jurídica, INVEA y Protección Civil.
  • El evento busca ser una celebración con luces y música electrónica, cuidando la integridad de los asistentes.
Estos son los DJ's que
Estos son los DJ's que se presentarán en la fiesta electrónica en CDMX. Foto: Cultura CDMX.

Temas Relacionados

Clara BrugadaAño NuevoCDMXOaxacaPaseo de la Reformamexico-noticias

Más Noticias

De Alicia Villarreal y Cruz Martínez a Angélica Vale y Otto Padrón: las rupturas más polémicas de 2025

Durante los últimos 12 meses, las separaciones amorosas de celebridades mexicanas dominaron las tendencias en redes sociales y medios de comunicación

De Alicia Villarreal y Cruz

Resultados Sorteo Magno 390 de Fin de Año Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 31 de diciembre 2025

Quienes resulten ganadores cuentan con un plazo de 60 días a partir de la publicación de los resultados para reclamar su premio

Resultados Sorteo Magno 390 de

Reportan la captura de Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Primeros reportes señalan que habría sido capturado junto con otras tres personas

Reportan la captura de Pedro

Días de descanso obligatorio 2026: trabajadores deberán recibir más sueldo si laboran en las siguientes fechas

Las jornadas reconocidas son aplicables tanto en el sector público como privado y están protegidas por la por la Ley Federal de Trabajo

Días de descanso obligatorio 2026:

Secretaría Anticorrupción investiga presunto hackeo a instituciones públicas

La dependencia iniciará acciones ante la Fiscalía General de la República si se detecta la participación de alguna persona servidora pública

Secretaría Anticorrupción investiga presunto hackeo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan la captura de Pedro

Reportan la captura de Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Vinculan a proceso a Alejandro Baruc “N” en Michoacán: lo relacionan con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer Mori y su

Sergio Mayer Mori y su supuesta nueva novia pasan juntos Año Nuevo con románticas vacaciones en la playa

A 5 meses de su ruptura, Laura Flores manda indirecta ¿para Lalo Salazar?: “No quiero estar mal acompañada”

Este es el récord que busca romper la Fiesta Electrónica de Año Nuevo en CDMX tras éxito de Polymarchs el año pasado

Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y más famosos mexicanos que fallecieron en 2025

De Rosalía a Shakira: los conciertos que definirán a México en 2026

DEPORTES

Boxeo mexicano 2026: peleadores a

Boxeo mexicano 2026: peleadores a seguir durante todo el año

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres