México

Autoridades de CDMX revelan detalles para fiesta electrónica en Paseo de la Reforma: “Va a superar lo del año pasado de Polymarchs”

César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que habrá un operativo durante el evento musical para recibir el 2026

Autoridades de CDMX revelaron los detalles de este evento para el miércoles 31 de diciembre. Crédito: X/@CulturaCiudadMx.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes 30 de diciembre, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno, presentaron los detalles para la fiesta electrónica de fin de año que se llevará a cabo este miércoles 31 de diciembre en Paseo de la Reforma.

El evento musical, que espera reunir a más de 200 mil personas, de acuerdo a lo declarado por la mandataria capitalina contará con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Protección Civil, la Consejería Jurídica y el INVEA.

El objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir incidentes, declararon dichas autoridades durante la rueda de prensa de esta tarde.

Las autoridades informaron que no se permitirá la venta de comida con tanques de gas o freidoras en la vía pública, ni la venta de alcohol fuera de los horarios permitidos.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno presentaron los detalles para el evento de fiesta electrónica de este miércoles 31 de diciembre. Foto: X/@craviotocesar.

Las tiendas de conveniencia podrán vender bebidas alcohólicas hasta las 22:00 horas, mientras que los restaurantes deberán apegarse a su permiso.

El operativo de seguridad se concentrará en la zona de Reforma, buscando ofrecer una celebración con luces y música electrónica.

Estos detalles fueron dados a conocer por la exalcaldesa de Iztapalapa y el funcionario capitalino tras la entrega de viviendas en diferentes sitios de la Ciudad de México.

Dicha entrega de viviendas se llevó a cabo para personas que perdieron sus hogares tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Cravioto reveló que se superará lo del evento musical de 2024 de fin de año en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde Polymarchs se presentó y reunió a 200 mil personas, de acuerdo con datos del Gobierno de la capital del país.

“Creo que va a superar lo del año pasado de Polymarchs y nos estamos organizando para cuidar varias cosas”, dijo el funcionario capitalino.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y César Cravioto, secretario de Gobernación, dieron detalles del evento de mañana por los festejos de Año Nuevo. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Brugada confirma asistencia a la fiesta electrónica de Paseo de la Reforma para recibir el 2026

Luego de dar los detalles de la fiesta electrónica en Avenida Paseo de la Reforma para los festejos de fin de año, Clara Brugada confirmó que asistirá al evento.

“Entonces mañana va a estar muy bien en Reforma. Y sí, sí voy a ir”, mencionó Brugada ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó su asistencia a la fiesta electrónica de fin de año en Paseo de la Reforma. Crédito: Cuartoscuro.

Cabe mencionar que la morenista acudió el 31 de diciembre de 2024 a Paseo de la Reforma para recibir el 2025, por lo que repetirá su presencia y dará la bienvenida al 2026.

Esta es la lista que tocarán en la fiesta electrónica de Paseo de la Reforma, CDMX durante fin de año

Ya se ha revelado la lista de artistas que tocarán en la fiesta electrónica de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México durante los festejos de fin de año.

Entre la lista, destacan algunos DJ’s, así como artistas nacionales e internacionales:

El listado de DJs y artistas incluye:

  • MGMT (DJ Set, Estados Unidos)
  • Arca (DJ Set, Venezuela)
  • Ramiro Puente (México)
  • VEL (Francia y Marruecos)
  • Jehnny Beth (Francia)
  • 3BALLMTY (México)
  • Mariana BO (México)
  • Kavinsky (Live, Francia)
Esta es la lista de DJ's que se presentarán en la fiesta electrónica de fin año nuevo en Paseo de la Reforma. Foto: Cultura CDMX.

