Clara Brugada confirma asistencia a fiesta electrónica en Paseo de la Reforma para despedir el 2025

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó su asistencia a la fiesta electrónica de fin de año en Paseo de la Reforma. Crédito: Cuartoscuro.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó que asistirá al evento de fiesta electrónica, el cual está programado en Paseo de la Reforma, por los festejos de fin de año.

La noticia fue dada a conocer por la mandataria capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 30 de diciembre en conferencia de prensa.

Tras la entrega de viviendas en diferentes sitios de la capital del país a habitantes que resultaron damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, Brugada indicó que estará presente en el evento musical de este miércoles 31 de diciembre.

Luego de que César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, revelara los detalles para la fiesta electrónica que se llevará a cabo en Avenida Paseo de la Reforma en la capital del país, la exalcaldesa de Iztapalapa dio la noticia.

“Entonces mañana va a estar muy bien en Reforma. Y sí, sí voy a ir”, mencionó Brugada ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

La mandataria capitalina confirmó que estará presente en el evento de fiesta electrónica en la Ciudad de México. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Brugada también asistió a evento en Paseo de la Reforma de 2024

Cabe destacar que Clara Brugada también se presentó el 31 de diciembre de 2024 en Paseo de la Reforma para recibir el 2025, por lo que hará lo mismo y dará la bienvenida al 2026.

El año pasado, en el escenario de este sitio de la alcaldía Cuauhtémoc, cerca del Ángel de la Independencia, la morenista dio la cuenta regresiva para recibir el 2025.

Polymarchs fue el grupo musical que se presentó en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México para despedir el 2024, logrando reunir a un total de 200 mil personas, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno capitalino.

Clara Brugada acudió al Ángel de la Independencia para dar la cuenta regresiva de Año Nuevo a finales de 2024. Crédito: X/@CulturaCiudadMX

Estos son los detalles para la fiesta electrónica de Paseo de la Reforma en CDMX para recibir el 2026

Clara Brugada y César Cravioto dieron a conocer los detalles para la fiesta electrónica de Paseo de la Reforma este 2026 durante la conferencia de prensa de este martes 30 de diciembre.

Se prevé la asistencia de más de 200 mil personas.

El evento contará con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Protección Civil, la Consejería Jurídica y el INVEA.

El objetivo principal es garantizar la seguridad de los asistentes y evitar incidentes.

Se implementarán medidas para impedir la venta de comida con tanques de gas o freidoras en la vía pública.

No se permitirá la venta de alcohol en la vía pública.

Los establecimientos mercantiles deberán respetar los horarios permitidos para la venta de alcohol:

- Tiendas de conveniencia: hasta las 22:00 horas.

- Restaurantes: según su permiso específico.

El operativo de seguridad estará enfocado especialmente en la zona de Reforma.

Participan Secretaría de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Consejería Jurídica, INVEA y Protección Civil.

El evento busca ser una celebración con luces y música electrónica, cuidando la integridad de los asistentes.

Autoridades de CDMX revelaron los detalles de este evento para el miércoles 31 de diciembre. Crédito: X/@CulturaCiudadMx.