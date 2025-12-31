Secretaría se Salud llama a fortalecer donación de órganos para 2026

La Secretaría de Salud presenta iniciativa para abatir el rezago en trasplantes de órganos. Foto: (iStock)

El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el lanzamiento de la campaña nacional Por un México sin lista de espera, una iniciativa urgente y solidaria cuyo objetivo es fomentar la donación voluntaria de órganos en todo el país, sensibilizar a la población sobre su importancia y destacar que una sola persona donante puede salvar hasta ocho vidas.

El anuncio se realizó durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde el titular de Salud subrayó que el país ha logrado consolidar su capacidad para realizar trasplantes con resultados que cumplen estándares internacionales, gracias al fortalecimiento del sistema público de salud.

La campaña busca derribar mitos, brindar información clara y motivar a más personas a registrarse como donantes voluntarios.

La propuesta recién anunciada prioriza la sensibilización entre la población, al tiempo que resalta la importancia del acceso a tratamientos y el acompañamiento postoperatorio de quienes reciben órganos. Crédito: IMSS

“Queremos que las familias conversen, que cada mexicano tome la decisión informada de donar, porque donar es un acto de amor y compromiso con la vida de otros”, expresó Kershenobich. Añadió que uno de los lemas centrales será “Por un México sin lista de espera”, acompañado del mensaje “Donar es trascender. Infórmate, decide y compártelo con tu familia”.

El secretario informó que las personas interesadas en registrarse como donantes voluntarios pueden hacerlo a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), mediante la línea telefónica 55 5487 9902 o en el portal dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php.

Al presentar los avances en materia de trasplantes, Kershenobich destacó que los hospitales públicos han fortalecido de manera significativa estos procedimientos, garantizando además el acceso continuo a los medicamentos inmunosupresores necesarios para la sobrevida de los pacientes.

“Hoy el sistema público no solo realiza los trasplantes, sino que asegura el tratamiento posterior durante los años que sean necesarios, permitiendo que las personas trasplantadas regresen a una vida prácticamente normal”, señaló.

La campaña incluye información para desmitificar la donación, fomenta el diálogo familiar y destaca avances en capacidad de trasplantes, recursos humanos y acceso garantizado a medicamentos inmunosupresores. Foto: (iStock)

En el caso del trasplante renal, informó que durante 2025 se han realizado 2 mil 783 procedimientos, de los cuales el 76 por ciento se llevaron a cabo en hospitales públicos. En un periodo de cinco años, se han efectuado 14 mil 347 trasplantes de riñón, con tasas de sobrevida de 93.5 por ciento en donadores vivos y 84.2 por ciento en donadores fallecidos. Respecto al trasplante de hígado, se reportaron 245 procedimientos en 2025, con una sobrevida a cinco años del 71.5 por ciento, además de avances en trasplantes de corazón, pulmón y páncreas.

Durante la conferencia, también se dieron a conocer avances en la formación de médicas y médicos especialistas. El subsecretario Eduardo Clark informó que, de 2011 a la fecha, la cifra de especialistas en formación se triplicó, al pasar de 6 mil a más de 18 mil por año. En los últimos cinco años, el número de plazas de residencias médicas en el sector público se duplicó, alcanzando casi 19 mil anuales.

Ambos funcionarios coincidieron en que estas acciones representan una inversión estratégica del Estado mexicano para fortalecer el sistema público de salud, garantizar atención médica especializada y mejorar la calidad de vida de la población.