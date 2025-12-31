México

Rocío Sánchez Azuara envía mensaje de Año Nuevo tras cirugía: “Que la salud los acompañe”

La conductora de TV Azteca recientemente actualizó su estado de salud

Photo by Jaime Nogales/Medios y
Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images

La conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara cerró 2025 mostrando fortaleza y optimismo, tras someterse a una intervención quirúrgica programada.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la presentadora envió un mensaje de Año Nuevo dirigido a sus seguidores y actualizó sobre su estado de salud luego de pasar por el quirófano.

“Que la vida te cuide y te regale lo que tu corazón necesita”

En su perfil de Instagram, Sánchez Azuara publicó una imagen con la frase:

“Que el cierre de este año te traiga paz y gratitud y que el próximo llegue con luz amor y caminos abiertos. Que la vida te cuide y te regale lo que tu corazón necesita”.

La conductora fue internada durante
La conductora fue internada durante la madrugada del lunes y permaneció bajo observación médica. (@rocio_sazuara, Instagram)

En la descripción, la conductora expresó: “Mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Que la salud, el amor y la abundancia en todos sentidos positivos los acompañe estos doce meses”.

La publicación generó mensajes de apoyo y muestras de afecto por parte de seguidores y figuras del medio, quienes reconocieron la actitud positiva de la titular de “Acércate a Rocío”.

La conductora mandó un mensaje de año nuevo
La conductora mandó un mensaje de año nuevo (Instagram)

Rocío Sánchez Azuara revela detalles sobre su cirugía

Rocío Sánchez Azuara informó que recientemente fue sometida a una cirugía programada, luego de que especialistas detectaran un crecimiento anormal de su endometrio durante chequeos médicos de rutina.

En un video publicado desde el hospital, la conductora aclaró: “Fui internada hoy en la madrugada; era una cirugía programada. Todo salió excelente”.

La conductora tiene mucha fama
La conductora tiene mucha fama actualmente en televisión (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

Según el testimonio de la presentadora, el procedimiento se realizó sin complicaciones mayores y fue necesaria la extracción del útero, ya que el endometrio alcanzó once centímetros, cuando el promedio se ubica en cinco.

El equipo médico detectó la presencia de fibrosis generada por tres embarazos previos, afectando la vejiga. Tras tres horas en quirófano, los especialistas lograron separar ambos órganos y completar la operación de forma exitosa.

Sánchez Azuara, de 62 años, agradeció públicamente las atenciones médicas recibidas y el respaldo de su familia.

“La patología salió perfecta, todo perfecta”, afirmó. La conductora detalló que permanece bajo observación médica y que su recuperación evoluciona favorablemente, siguiendo una dieta blanda y movilidad supervisada.

“Podría recibir el alta médica este martes 30 de diciembre”, comentó en redes sociales.

La presentadora de televisión Rocío Sánchez Azuara compartió detalles de una reciente cirugía Crédito: @rocio_sazuara, Instagram

A lo largo del proceso, la conductora subrayó que se mantiene en buen estado de salud gracias a su disciplina con el ejercicio y la alimentación.

También reiteró que espera la autorización médica para reincorporarse a sus actividades profesionales.

La situación de Rocío Sánchez Azuara fue ampliamente seguida por sus seguidores, quienes le han dedicado mensajes de aliento.

La conductora concluyó su actualización agradeciendo tanto al personal médico como a su comunidad digital por el acompañamiento y las muestras de cariño recibidas en estos días.

