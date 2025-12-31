México

¿Quién morirá? Estas son las mejores teorías de los mexicanos sobre el final de Stranger Things

La serie que trajo la nostalgia ochentera al siglo XXI llega a su fin tras cinco exitosas temporadas

Stranger Things genera expectativa en
Stranger Things genera expectativa en sus capítulos finales. Netflix

El desenlace de Stranger Things marcará un hito para la plataforma Netflix, que programó el estreno global de su último episodio para el miércoles 31 de diciembre de 2025, a las 19h en México.

Este cierre de ciclo, bajo el nombre “The Finale”, llega tras cinco temporadas y una creciente comunidad de seguidores mexicanos con altas expectativas.

Stranger Things se consolidó como el proyecto más relevante en la historia del servicio de streaming, por lo que el final genera un nivel de expectación inédito tanto en México como a nivel mundial.

¿Qué ha pasado hasta ahora en Stranger Things?

El error en una escena
El error en una escena de la temporada 5 de "Stranger Things" (Captura de video/Netflix)

La narración ha tomado rumbos inesperados en el más reciente tramo de episodios, publicados en Netflix el 25 de diciembre de 2025.

El grupo central, conformado por Mike Wheeler, Once, Will, Dustin, Nancy, Max, Lucas y Steve, se encuentra al borde de una confrontación definitiva con Vecna, el antagonista que ha redimensionado la amenaza en Hawkins.

Hay una revelación fundamental: el Upside Down ya no es descrito como una dimensión paralela, sino como un agujero de gusano, lo que modifica la comprensión del universo de la serie y las posibles resoluciones del conflicto central.

(Netflix)
(Netflix)

La atención se centra también en las consecuencias personales para los personajes. Max, tras recibir ayuda del grupo, recuperó la conciencia luego de haber sido prisionera mental de Vecna, pero su aliada Holly no logró el mismo resultado, lo que marca una diferencia decisiva en su destino.

Will, por su parte, asumió su orientación sexual, lo que se manifiesta en el desarrollo de un nuevo poder que lo perfila como el hechicero destinado a enfrentar a Vecna en el desenlace.

El episodio final resolverá todas las tramas presentadas hasta el momento, y los seguidores, entre ellos una entusiasta base mexicana, mantienen activa una serie de teorías sobre el posible destino de los personajes y el impacto del enfrentamiento final.

Las teorías de los mexicanos para el final de Stranger Things

(Netflix)
(Netflix)

El desenlace de la serie mantiene a los seguidores en vilo, mientras circulan numerosas hipótesis sobre el destino de los protagonistas.

Entre las previsiones más comentadas destaca que Número 008, Eleven y Will Byers serían quienes encararían directamente a Vecna, mientras el resto del grupo utilizaría su ingenio para frenar los planes del villano de fusionar los mundos.

Dentro de las posibles consecuencias para los personajes, se proyecta que Eleven y 008 podrían sacrificarse para impedir que el gobierno prosiga los experimentos destinados a crear niños con poderes, ya que su sangre representa un componente esencial en dichos procedimientos.

Además, tras la eventual derrota de Vecna, Will perdería sus poderes.

En cuanto a la dinámica entre Will Byers y Mike, aunque se especula mucho sobre un desarrollo romántico, las teorías predominantes sugieren que su lazo permanecería en el ámbito de la amistad.

Para los momentos finales, se anticipa la poderosa reaparición del azotamentes.

