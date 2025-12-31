México

México: cotización de cierre del dólar hoy 31 de diciembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
La paridad peso-dólar ha estado
La paridad peso-dólar ha estado ligada históricamente. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 18,01 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,11% si se compara con el dato de la jornada anterior, cuando acabó con 17,99 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 0,36%; por contra en términos interanuales aún conserva una disminución del 12,87%.

Si confrontamos el valor con días anteriores, encadenó tres fechas consecutivas en valores positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 2,62%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (9%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general últimamente.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de diciembre: STC recuerda a usuarios horarios de cierre este último día del 2025

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Funcionaria municipal de Tecámac sufre ataque armado, reportes señalan que sería la directora del DIF local

El gobierno municipal informó que la servidora pública, identificada como Tania “N”, se encuentra recibiendo atención médica

Funcionaria municipal de Tecámac sufre

CDMX: camioneta a exceso de velocidad vuelca aparatosamente en Iztapalapa, cerca del Eje 5 Sur

Algunas versiones señalan que el conductor se encontraba en presunto estado de ebriedad

CDMX: camioneta a exceso de

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

En entrevista para Infobae México, Thomas Favennec y Ángel Serrano Gálvez de LAB-CO explicaron cómo el desarrollo de las dos herramientas virtuales ha sido bien recibida colectivos, activistas y hasta autoridades judiciales en distintos estados

IA forense avanza ante la

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

IA forense avanza ante la

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

Plan Michoacán por la Paz: detienen a 9 personas y aseguran armas durante operativos en zonas aguacateras y limoneras

ENTRETENIMIENTO

Ellas son las famosas mexicanas

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Paola Rojas regresa a la soltería, él es el arquitecto argentino con el que recientemente terminó

Angelique Boyer: ¿la nueva reina de las telenovelas?

¿A qué hora se estrena en México el último capítulo de Stranger Things?

Ángela Aguilar es llamada “la Taylor Swift latina” tras sorprender en los Grammy

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Cuáles son los deportistas mexicanos a seguir este 2026

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Playoffs

Checo Pérez y su salida de Red Bull: la presión interna y un proyecto enfocado en Max Verstappen

Definidos los cruces para la primera ronda de playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico