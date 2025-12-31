México

Los mejores memes de mexicanos que dejó el adiós de MTV, canal que apaga su señal tras 44 años de música

Los fanáticos del videoclip se despidieron así de la transmisión

A partir del 31 de diciembre, MTV apaga sus canales musicales icónicos dedicados a la transmisión continua de videos, en una decisión que marca el final de una época que modeló la cultura pop internacional y transformó la industria musical.

Esta medida responde a la estrategia de Paramount Skydance de recortar gastos tras la fusión celebrada a comienzos de 2025, y ocurre mientras el grupo evalúa redefinir el futuro de la señal.

¿Qué sigue para MTV?

El adiós a los canales musicales no solo representa la clausura de una tradición televisiva, sino que también abre la puerta a una nueva etapa cuyo rumbo aún se debate en los despachos ejecutivos.

De acuerdo con The Wall Street Journal, David Ellison —director ejecutivo de Paramount Skydance— recibió propuestas por parte de figuras centrales del negocio de la música, como Irving Azoff y Lucian Grainge, quienes han planteado convertir MTV en un servicio de streaming musical capaz de competir con plataformas como Spotify y YouTube.

La compañía todavía analiza estos planes y no ha anunciado ninguna resolución definitiva sobre la transformación de la marca.

El último video de MTV

En el cierre de los canales, el medio especializado Consequence subrayó la carga simbólica del último video emitido por MTV Music: “Video Killed the Radio Star”, de The Buggles, el mismo tema que inauguró el canal en Estados Unidos en 1981. La programación lineal que hizo célebre a MTV desaparece en numerosos países: primero en Reino Unido e Irlanda, y luego en Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Entre los canales que deponen su señal figuran MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, los últimos bastiones del formato de videos las 24 horas.

Pese al apagón, MTV no se va del todo

A pesar del apagón, el canal MTV no desaparecerá de la televisión. Las señales principales, ahora enfocadas casi exclusivamente en realities y programas de entretenimiento de alta audiencia, continuarán transmitiéndose en los distintos mercados, replicando el modelo instaurado en Estados Unidos desde hace más de una década. Los videos musicales, relegados a espacios residuales, distan del protagonismo que ostentaron durante la etapa dorada de la estación.

El cambio refleja una tendencia global iniciada en la década de 2010, cuando la revolución digital impulsada por YouTube, Spotify y TikTok alteró los hábitos de consumo y desplazó a la televisión tradicional. Desde 2011, la señal principal de MTV en Estados Unidos dejó de programar videos musicales, traspasando esa función a los canales secundarios que ahora también desaparecen. El público, ahora dueño de su experiencia gracias a la posibilidad de elegir cualquier video en cualquier momento, ya no depende de la programación lineal de la televisión musical.

