Esta es la oración que debes rezar para despedir el año que termina y pedir por protección para el Año Nuevo

Para los católicos la oración en familia tiene un poder especial.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Año Nuevo representa un momento de reflexión y esperanza para millones de personas en todo el mundo.

En distintas tradiciones religiosas, la oración ocupa un lugar central como forma de agradecer por lo vivido y pedir por el bienestar en el ciclo que comienza.

Existen plegarias específicas que muchos eligen recitar en la medianoche, buscando renovar la fe y fortalecer los deseos de paz, salud y prosperidad para los próximos doce meses.

Es por eso que aquí te dejamos una oración recomenada por el sitio católico ACI Prensa para que ores en familia por tus necesidades personales este nuevo año.

El año nuevo es un gran momento para orar, pedir y agradecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la oración que debes rezar para pedir por un buen inicio de año

De acuerdo con ACI Prensa así es como puedes realizar tu oración de Año Nuevo:

Lector 1: “Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti.

Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir.

Lector 2: Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.

Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado.

Todos: Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón.

A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presento estos días que sólo tú sabes si llegaré a vivirlos.

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz.

Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a mi paso. Amén.”

Enciende una veladora durante la oración para recibir más bendiciones. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al concluir la reunión, los asistentes pueden formar un círculo, tomarse de las manos y realizar en conjunto la recitación de un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.

Para terminar, los miembros de la familia pueden abrazarse entre ellos mientras expresan la frase: “La paz sea contigo. ¡Feliz Año Nuevo!”.