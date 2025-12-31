México

Emiliano Aguilar arremete contra su hermano Leonardo y lo compara con el “Nene Consentido”

La dinastía terminará el 2025 envuelta en controversia por varios escándalos, entre ellos, el distanciamiento de Pepe Aguilar y su primogénito

Guardar
(IG: @leonardoaguilaroficial // @emiliano_aguilar.t //
(IG: @leonardoaguilaroficial // @emiliano_aguilar.t // Dinosaurios)

Emiliano Aguilar terminará el 2025 envuelto en polémica, pues publicó un nuevo mensaje en contra de su famosa familia paterna e hizo una mención especial a su mediohermano, Leonardo Aguilar.

“¿Quién dijo miedo? Y esta es mi cuenta, no la de un perro pug. Puro pinche Tijuana 664 y Jalisco", escribió en su cuenta de Instagram.

El rapero hizo referencia a la fotografía que se publicó, en septiembre de 2025, en la cuenta de Instagram de El Gordo Aguilar (perro pug mascota de la familia); él lo consideró como una burla en su contra supuestamente orquestada por su hermano Leonardo.

(IG: @emiliano_aguilar.t)
(IG: @emiliano_aguilar.t)

Eso no fue todo, Emiliano acompañó el mensaje con una imagen, donde indirectamente comparó a Leonardo con Baby Sinclair, también conocido como el Nene Consentido de la serie “Dinosaurios”.

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras algunos criticaron al rapero por “burlarse” de su mediohermano, otros le externaron su apoyo.

¿Por qué Emiliano Aguilar comparó a Leonardo con Baby Sinclair de “Dinosaurios”?

La publicación desató un escándalo en redes sociales, por lo que el rapero decidió explicar por qué lo hizo.

El cantante continúa distanciado de su famosa familia paterna Crédito:IG: @emiliano_aguilar.t

No estoy ardido. Todas las personas que están diciendo que estoy ardido, que estoy traumado, que estoy dolido, que no sé qué, que porque estoy haciendo estas cosas... Nah, nomás lo estoy haciendo porque quiero cagar el palo, como ellos cagaron el palo hace mucho, pues yo también”, dijo.

Aunque Emiliano Aguilar aseguró que no tuvo un motivo en especial para hacer dicha publicación, aprovechó para hablar sobre el impacto que están teniendo sus canciones, así como para anunciar sus próximos eventos.

“Aquí andamos, mis carnales, para que vean que nomás lo estoy haciendo porque quiero y porque puedo. Aquí andamos, los quiero mucho y gracias a todos”, concluyó.

Pepe Aguilar junto a sus
Pepe Aguilar junto a sus hijos Emiliano, Leonardo y Ángela. (Captura YT: Pepe Aguilar)

¿Por qué Emiliano se distanció de los Aguilar?

El distanciamiento de Emiliano Aguilar con su padre y medios hermanos habría comenzado hace algunos años, según ha contando el cantante en sus redes sociales y entrevistas.

Sin embargo, detonó y se hizo público en 2025 tras las declaraciones que Pepe Aguilar hizo sobre su madre, Carmen Treviño, en entrevista con Pati Chapoy.

Y es que el intérprete de regional mexicano señaló a su expareja de llevarse las cosas que compartían en su casa cuando se separaron.

(IG: @emilianoaguilar.t // @pepeaguilar_oficial)
(IG: @emilianoaguilar.t // @pepeaguilar_oficial)

“Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse. Yo traté de buscarlo inmediatamente, pero aparte tuve que comenzar desde cero porque se llevó muebles y coche, no en la calle, me dejó en la casa vacía”, contó.

Estas palabras molestaron a Emiliano, quien de inmediato defendió a su madre en redes sociales. A partir de ese momento, comenzaron los ataques en contra de su familia.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarLeonardo AguilarPepe AguilarÁngela Aguilar20252026Christian NodalAño Nuevomexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 31 de diciembre

Ya sea en auto o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

Los implicados habían intentado huir tras chocar con un vehículo

Procesan a tres personas tras

Jesse Huerta integrante Jesse & Joy celebra su cumpleaños este 31 de diciembre

El músico y productor atraviesa un gran momento profesional con una carrera marcada por temas que ya son clásicos

Jesse Huerta integrante Jesse &

Cinco temas de conversación que conviene evitar durante la cena de Año Nuevo para mantener la armonía

Descubre cuáles son y cómo mantener un ambiente pacífico y alegre en una de las noches más importantes del año. Evita discusiones y disfruta una celebración sin tensiones con estos consejos clave

Cinco temas de conversación que

Influencer denuncia corrupción en caso contra Ricardo Pérez y Slobotzky por acoso sexual

Jesica Bustos reaccionó a publicaciones de los creadores digitales anunciando un victoria definitiva en su proceso judicial

Influencer denuncia corrupción en caso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tres personas tras

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

ONU presenta en CDMX guía para apoyar la recuperación de niñas y adolescentes víctimas de trata

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

El reajuste del narcotráfico en México: balances y quién domina el espacio criminal al final del 2025

ENTRETENIMIENTO

Nodal habría rechazado vender su

Nodal habría rechazado vender su rancho en Argentina a sus padres para reservárselo a Inti, según Ceriani

Jesse Huerta integrante Jesse & Joy celebra su cumpleaños este 31 de diciembre

Ventaneando despide 2025 con tristeza tras recordar muerte de Daniel Bisogno: “Lo que más dolió este año”

“Quiero ganar un Oscar”: la ambiciosa meta de Bárbara de Regil divide opiniones

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Beisbolistas mexicanos que brillaron en la temporada 2025 de Grandes Ligas de la MLB

Liga MX Femenil: las jugadoras que marcaron el 2025 en el futbol mexicano

América vence al Puebla en amistoso a puerta cerrada previo al Clausura 2026

Comienzan los cuartos de final del futbol americano colegial: cuándo y dónde ver en México