Emiliano Aguilar arremete contra su hermano Leonardo y lo compara con el “Nene Consentido”

(IG: @leonardoaguilaroficial // @emiliano_aguilar.t // Dinosaurios)

Emiliano Aguilar terminará el 2025 envuelto en polémica, pues publicó un nuevo mensaje en contra de su famosa familia paterna e hizo una mención especial a su mediohermano, Leonardo Aguilar.

“¿Quién dijo miedo? Y esta es mi cuenta, no la de un perro pug. Puro pinche Tijuana 664 y Jalisco", escribió en su cuenta de Instagram.

El rapero hizo referencia a la fotografía que se publicó, en septiembre de 2025, en la cuenta de Instagram de El Gordo Aguilar (perro pug mascota de la familia); él lo consideró como una burla en su contra supuestamente orquestada por su hermano Leonardo.

(IG: @emiliano_aguilar.t)

Eso no fue todo, Emiliano acompañó el mensaje con una imagen, donde indirectamente comparó a Leonardo con Baby Sinclair, también conocido como el Nene Consentido de la serie “Dinosaurios”.

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras algunos criticaron al rapero por “burlarse” de su mediohermano, otros le externaron su apoyo.

¿Por qué Emiliano Aguilar comparó a Leonardo con Baby Sinclair de “Dinosaurios”?

La publicación desató un escándalo en redes sociales, por lo que el rapero decidió explicar por qué lo hizo.

El cantante continúa distanciado de su famosa familia paterna Crédito:IG: @emiliano_aguilar.t

“No estoy ardido. Todas las personas que están diciendo que estoy ardido, que estoy traumado, que estoy dolido, que no sé qué, que porque estoy haciendo estas cosas... Nah, nomás lo estoy haciendo porque quiero cagar el palo, como ellos cagaron el palo hace mucho, pues yo también”, dijo.

Aunque Emiliano Aguilar aseguró que no tuvo un motivo en especial para hacer dicha publicación, aprovechó para hablar sobre el impacto que están teniendo sus canciones, así como para anunciar sus próximos eventos.

“Aquí andamos, mis carnales, para que vean que nomás lo estoy haciendo porque quiero y porque puedo. Aquí andamos, los quiero mucho y gracias a todos”, concluyó.

Pepe Aguilar junto a sus hijos Emiliano, Leonardo y Ángela. (Captura YT: Pepe Aguilar)

¿Por qué Emiliano se distanció de los Aguilar?

El distanciamiento de Emiliano Aguilar con su padre y medios hermanos habría comenzado hace algunos años, según ha contando el cantante en sus redes sociales y entrevistas.

Sin embargo, detonó y se hizo público en 2025 tras las declaraciones que Pepe Aguilar hizo sobre su madre, Carmen Treviño, en entrevista con Pati Chapoy.

Y es que el intérprete de regional mexicano señaló a su expareja de llevarse las cosas que compartían en su casa cuando se separaron.

(IG: @emilianoaguilar.t // @pepeaguilar_oficial)

“Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse. Yo traté de buscarlo inmediatamente, pero aparte tuve que comenzar desde cero porque se llevó muebles y coche, no en la calle, me dejó en la casa vacía”, contó.

Estas palabras molestaron a Emiliano, quien de inmediato defendió a su madre en redes sociales. A partir de ese momento, comenzaron los ataques en contra de su familia.