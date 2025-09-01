México

Emiliano arremete contra Los Aguilar tras la disculpa de la mascota por publicar polémica foto: “Pura gente hipócrita”

El cantante mandó un contundente mensaje a su padre y a su familia

Por Cinthia Salvador

El cantante mandó un contundente mensaje a su padre y a su familia. (emiliano_aguilar.t, pepeaguilar oficial / Instagram)

La polémica en torno a la familia Aguilar sumó un nuevo episodio después de que Emiliano Aguilar expresara su molestia tras la disculpa publicada en redes sociales por “El Gordo”, la mascota de la familia. El conflicto, que involucra a varios miembros del núcleo familiar encabezado por Pepe Aguilar, se originó a raíz de una imagen difundida en la cuenta de Instagram del perro, interpretada por muchos seguidores como una provocación directa hacia el hijo mayor del cantante.

El 29 de agosto, la cuenta de “El Gordo” Aguilar publicó un fotomontaje donde el pug aparecía frente a un fondo identificado como la residencia de Emiliano Aguilar, escenario frecuente de los videos donde el joven artista ha expresado críticas hacia su padre.

La publicación coincidió con un clima de tensión por recientes declaraciones de Emiliano, quien ha sostenido una relación distante con su familia paterna. El origen y el contexto de la imagen desató diversas opiniones, por lo que la audiencia la relacionó como una burla, despertando críticas dentro y fuera de los seguidores del clan.

Diversos usuarios señalaron que la foto representaba, en palabras textuales de algunos comentarios, “una falta de respeto hacia Emiliano”. (Instagram)

La reacción en redes no se hizo esperar. Diversos usuarios señalaron que la foto representaba, en palabras textuales de algunos comentarios, “una falta de respeto hacia Emiliano”. La controversia creció al observarse la interacción de otros integrantes de la familia: Aneliz Álvarez, esposa de Pepe, compartió la publicación, mientras que Ángela Aguilar reaccionó con un “like” y Leonardo Aguilar comentó risas en los comentarios.

Bajo la presión social y la oleada de comentario rechazando las imágenes, el contenido fue eliminado días más tarde de la cuenta de “El Gordo”. Se emitió entonces un comunicado, presentado como una declaración de la propia mascota, cuyas palabras centrales fueron: “Quiero ofrecer una disculpa por el post que subí, que evidentemente ofendió a miembros de mi familia”.

La publicación de Emiliano Aguilar tras la fotografía compartida por "El Gordo" Aguilar. (Instagram)

En el mensaje, la cuenta argumentó que la acción había sido de mal gusto y reconoció su origen en el enojo por la actitud de Emiliano frente a sus “hermanos” y a Pepe Aguilar. Además, aclaró detalles sobre la administración de la cuenta: “Al inicio esta cuenta la manejaba mi ‘papá’ (Pepe). Luego un equipo me empezó a ayudar con las publicaciones”.

Dicho comunicado llegó después de que Emiliano Aguilar respondiera compartiendo su propio fotomontaje, usando el rostro del perro sobre los integrantes de su familia paterna, lo que reflejó la continuación del desencuentro. Un saludo a mis fans número 1. Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quién sea. Puro pi**** Tijuana. Neta ¿creen que voy a quedar callado? Aquí los ... están bien puestos", respondió.

Emiliano respondió a la familia Aguilar. (Captura de pantalla @emiliano_aguilar.t)

A continuación contestó directamente a Los Aguilar compartiendo el mismo comunicado del can pero con un emoji riendo. “¿Ahora si, verdad? Pin*** perro, nada más porque la gente no te apoyó. Sino ¿cuál pin*** disculpa hubieras dado? Pura gente hipócrita, ustedes. Por eso están como están“, arremetió el rapero.

Temas Relacionados

Pepe AguilarEmiliano AguilarAneliz Álvarez AlcaláLeonardo AguilarÁngela Aguilarmexico-entretenimiento

