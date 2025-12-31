México

¿Calzones para Año Nuevo? Esto es lo que significa cada color, según la tradición

La costumbre de elegir distintos tonos para la ropa interior en la última noche del año responde a la creencia de que estos pueden ayudar a cumplir deseos

Con la llegada del Año Nuevo, millones de personas participan en rituales y tradiciones que buscan atraer buena fortuna, amor, salud y prosperidad para el ciclo que comienza. Entre las costumbres más populares en México y otros países de América Latina se encuentra el uso de calzones de color durante la noche del 31 de diciembre, una práctica cargada de simbolismo y creencias populares que se ha transmitido de generación en generación.

Aunque no existe un origen histórico preciso, esta tradición se vincula con la idea de que los colores tienen una energía especial y que, al llevarlos más cerca del cuerpo, sus significados se potencian. Por ello, muchas personas eligen cuidadosamente el color de su ropa interior de acuerdo con aquello que desean atraer en el año que inicia.

El color amarillo es uno de los más utilizados en Año Nuevo. Tradicionalmente se asocia con la abundancia, la prosperidad económica y el éxito profesional. Quienes lo eligen esperan un año lleno de oportunidades, estabilidad financiera y crecimiento personal. También se le relaciona con la alegría y la energía positiva.

El rojo es otro de los colores más populares y simboliza el amor, la pasión y las relaciones afectivas. Usar calzones rojos en Año Nuevo es una forma de expresar el deseo de encontrar pareja, fortalecer vínculos sentimentales o reavivar la pasión en una relación existente. Este color también se asocia con la fuerza y la vitalidad.

El blanco, por su parte, representa la paz, la armonía y la renovación. Las personas que optan por este color suelen buscar un año tranquilo, libre de conflictos y con bienestar emocional. También se relaciona con nuevos comienzos, limpieza espiritual y claridad en los propósitos.

El color verde simboliza la salud, la esperanza y el equilibrio. Usarlo en Año Nuevo refleja el deseo de bienestar físico y mental, así como de crecimiento personal. En algunos casos, también se asocia con la estabilidad emocional y la conexión con la naturaleza.

El azul está vinculado con la tranquilidad, la confianza y la estabilidad. Quienes eligen este color esperan un año de serenidad, seguridad y buena comunicación, tanto en el ámbito personal como profesional. También se relaciona con la protección y la calma interior.

En años recientes, otros colores han ganado popularidad. El morado se asocia con la espiritualidad, la transformación y el crecimiento interior, mientras que el naranja simboliza la creatividad, el entusiasmo y la energía para emprender nuevos proyectos. El negro, aunque menos común, representa el poder, la independencia y la fortaleza personal.

Más allá de la creencia en su efecto real, el uso de calzones de color en Año Nuevo es una expresión cultural que refleja esperanza, optimismo y la intención de comenzar un nuevo ciclo con buena actitud. Esta tradición, además de divertida, permite a las personas reflexionar sobre sus deseos y metas, convirtiéndose en un ritual simbólico que da sentido al inicio de un nuevo año.

