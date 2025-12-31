Aislinn Derbez cierra el año con mensaje a su mamá, Gabriela Michel, a un mes de su muerte: “Compleja e imperfecta”

Aislinn Derbez reaparece en redes sociales tras un mes de la muerte de su madre Gabriela Michel (IG)

A poco más de un mes del fallecimiento de Gabriela Michel, la actriz Aislinn Derbez reapareció en sus redes sociales con un mensaje que puso en el centro su vínculo personal, el proceso de duelo y la transición tras la pérdida de su madre, veterana intérprete de doblaje fallecida el 24 de noviembre a causa de un infarto a los 65 años.

En su publicación, la hija mayor de Eugenio Derbez optó por una reflexión directa sobre la complejidad y el aprendizaje que le dejó la relación con Michel.

Aislinn señaló que su vínculo con su madre fue “la más compleja” e “imperfecta” de su vida. La actriz de cintas como “A la mala” afirmó:

“Aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces hasta convertirme en quien soy hoy. La manera en la que enfrento la vida, la curiosidad por entender el mundo, la profundidad con la que siento, la fuerza con la que camino, nacieron de ahí, de una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme”.

Gabriela Michel, reconocida intérprete de doblaje, falleció el 24 de noviembre debido a un infarto, según informó la ANDI

Profundizando en las enseñanzas que le dejó su madre, Aislinn mencionó:

“Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba. Y aun así, hoy puedo quedarme en paz con lo que nunca fue. Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección”.

En el mismo comunicado, Aislinn abordó el proceso de aceptar la ausencia y avanzar desde el dolor. En sus palabras: “Te dejo ir con amor, con perdón, con compasión y con profunda aceptación y gratitud. Deseo que tu siguiente vida sea más suave y que ahí sí puedas cumplir todos esos sueños que se quedaron esperando”.

Aislinn Derbez destaca las enseñanzas sobre fortaleza personal y autoconocimiento que recibió de su madre Gabriela Michel (IG)

Gabriela Michel, importante figura del doblaje latino

La muerte de Gabriela Michel, confirmada públicamente por la Asociación Nacional de Intérpretes y posteriormente por la propia Aislinn Derbez, marcó una pausa en la exposición mediática de la actriz, aunque ella permaneció activa en redes sociales compartiendo algunas escenas familiares durante las semanas siguientes al deceso.

Gabriela Michel fue una actriz de doblaje mexicana nacida en octubre de 1960 en la Ciudad de México. Destacó en la industria del doblaje por interpretar voces en español para personajes reconocidos, como Samantha Jones en la serie “Sex and the City” y la Reina Clarion en la saga animada de “Tinker Bell”.

Además, participó en proyectos como “Cuentos que no son cuento” y “Juego de Gemelas”.

Michel fue madre de la actriz Aislinn Derbez, fruto de su matrimonio con Eugenio Derbez. Más adelante, se casó con Jorge Alberto Aguilera y tuvo dos hijas más: Chiara y Michelle Aguilera.

El emotivo mensaje de Aislinn Derbez enfatiza la complejidad y el aprendizaje de una relación madre e hija imperfecta (IG)

Falleció el 24 de noviembre de 2025, a los 65 años. Inicialmente se reportó que su muerte ocurrió tras un accidente doméstico, pero su hija Aislinn Derbez indicó después que la causa fue un infarto.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento y expresó condolencias a la familia, resaltando su trayectoria en televisión y doblaje.