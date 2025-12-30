Por qué el INAH aparece en los créditos del último episodio de Los Simpson

El último episodio de Los Simpson, titulado “¡The Fall Guy-Yi-Yi!”, retomó la cultura mexicana con una trama llena de referencias, personajes icónicos como Alejandro González Iñárritu y hasta música regional como la participación de Los Tigres del Norte con el “Corrido de Pedro y Homero”.

Sin embargo, lo que pasó desapercibido para muchos fans del show fue la aparición del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en los créditos.

Un episodio cargado de México

Los guiños a la cultura mexicana en el más reciente episodio de Los Simpson. (Capturas de pantalla)

La serie animada incluyó en su temporada 37, episodio 12, titulado “¡The Fall Guy-Yi-Yi!”, una trama en la que Homero Simpson termina como doble de riesgo de El Hombre Abeja.

Durante la historia, la sátira habitual se fusionó con referencias directas a la identidad mexicana: desde la representación del Día de Muertos con hasta la aparición animada del escudo nacional con el águila devorando a una serpiente sobre el nopal.

En el episodio, Los Tigres del Norte debutaron en la serie interpretando un corrido original, “El Corrido de Pedro y Homero”.

En una de las escenas más icónicas del episodio, Homero y El Hombre Abeja aparecen en la cima de la Pirámide del Sol, donde sufren una caída que los deja en coma. En ese momento, Humberto Vélez —la histórica voz de Homero en Latinoamérica— aparece como personaje animado. Luego ambos aparecen en el mundo de los muertos en un puesto de tacos, mientras suena la instrumental de “Cien años”, canción interpretada por Pedro Infante.

(Captura de pantalla)

¿Por qué salió el INAH?

Lo que pasó desapercibido para muchos fue la aparición del INAH en los créditos, y es que la producción necesitó permiso oficial para mostrar elementos del patrimonio arqueológico mexicano.

Fue justo en la parte del corrido de Los Tigres del Norte donde se puede leer la leyenda: “PYRAMID OF THE SUN and SUNSTONE. Ministry of Culture – INAH – MEX. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Cultura, México”.

La aparición del INAH en los créditos responde a una legislación específica que regula el uso de imágenes y representaciones de monumentos arqueológicos mexicanos en productos audiovisuales con fines comerciales.

(Captura de pantalla)

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos exige, en su artículo 17, que toda reproducción de este tipo de monumentos —ya sea por medio de fotografía, animación, modelado o cualquier otro formato visual— requiere permiso expreso del instituto. El artículo 29 refuerza la prohibición de exhibir o reproducir monumentos muebles sin autorización y el artículo 49 establece sanciones administrativas y penales para quienes incumplan esta normativa.

El permiso es obligatorio tanto para producciones nacionales como extranjeras, siempre que la reproducción se realice en México o utilice material relacionado con monumentos nacionales. Además, si la imagen reproducida tiene derechos patrimoniales, la Ley Federal de Derechos de Autor puede sumar requisitos adicionales.

Cabe apuntar que el episodio ya se estrenó en FOX, pero se espera que en breve se pueda disfrutar en México y Latinoamérica en Disney Plus.

INAH, Bad Bunny y MrBeast

El artista compartió en redes su visita al museo de antropología e historia de la cdmx (Instagram/Maps)

El INAH estuvo en el centro de la polémica pública este año tras verse involucrado en varios episodios que reavivaron el debate sobre el uso, el respeto y la explotación del patrimonio cultural mexicano.

Dos casos, en particular, colocaron a la institución bajo la lupa: el del cantante Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología y el del youtuber MrBeast en zonas arqueológicas mayas, ambos ampliamente discutidos en redes sociales y medios.

La más reciente controversia estalló cuando circularon imágenes de Bad Bunny tocando una pieza arqueológica durante una visita privada al Museo Nacional de Antropología. El hecho provocó críticas inmediatas, obligando al INAH a emitir un posicionamiento público para recordar que está prohibido tocar este tipo de bienes, independientemente de la fama o relevancia del visitante.

El influencer fue captado durante su recorrido por la zona arqueológica de Calakmul. (Foto: Facebook)

Meses antes, el INAH volvió a enfrentar cuestionamientos por el caso de MrBeast, luego de que el creador de contenido publicara un video grabado en sitios como Chichén Itzá y Calakmul. Aunque el equipo del youtuber contaba con permisos para grabar, la institución señaló que el material difundido habría excedido los términos autorizados, al tratarse de un producto con fines comerciales.