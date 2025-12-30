Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de diciembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 30 de diciembre de 2025.

El Metrobús de la Ciudad de México anunció el fin de una de sus rutas para inicios de 2026.

Como parte de las acciones de mejora y mantenimiento, la estación Auditorio de la Línea 7 permanece cerrada hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no se detendrán en esta estación y no habrá ascenso ni descenso de usuarios. El resto de las estaciones opera con normalidad.

El jueves 1 de enero el horario será de día festivo, de 7:00 a 24:00 horas.

El Metro recuerda el horario de servicio para mañana 31 de diciembre, el cual será de 5:00 a 23:00 horas, saliendo los últimos trenes de terminales a las 22:30 horas.

El Metrobús recuerda que este miércoles 31 de diciembre habrá modificaciones en el servicio de la Línea 7.

Últimas noticias

