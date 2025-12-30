México

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

21:37 hsHoy

El Metrobús recuerda que este miércoles 31 de diciembre habrá modificaciones en el servicio de la Línea 7.

20:27 hsHoy

El Metro recuerda el horario de servicio para mañana 31 de diciembre, el cual será de 5:00 a 23:00 horas, saliendo los últimos trenes de terminales a las 22:30 horas.

El jueves 1 de enero el horario será de día festivo, de 7:00 a 24:00 horas.

Así son los nuevos torniquetes
Así son los nuevos torniquetes del Metro CDMX en la Línea 2 (X/ @MetroCDMX)
11:17 hsHoy

Se mantiene cerrada la estación Auditorio del STC

Como parte de las acciones de mejora y mantenimiento, la estación Auditorio de la Línea 7 permanece cerrada hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no se detendrán en esta estación y no habrá ascenso ni descenso de usuarios. El resto de las estaciones opera con normalidad.

11:15 hsHoy

Metrobús CDMX anuncia cancelación de esta ruta para inicios de 2026

El transporte público de la Ciudad de México reveló las razones por las dejará de dar servicio esta ruta al público usuario

El Metrobús de la Ciudad
El Metrobús de la Ciudad de México anunció el fin de una de sus rutas. Crédito: Cuartoscuro.

El Metrobús de la Ciudad de México anunció el fin de una de sus rutas para inicios de 2026.

11:14 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 30 de diciembre de 2025.

