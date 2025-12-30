Horacio Beamonte, actor de Televisa deshauciado por leucemia, sufre pérdida de la vista: “Un dolor insoportable”

El actor Horacio Beamonte reveló que perdió la visión de un ojo por la progresión de la leucemia y tumores cerebrales (FB)

El deterioro del estado de salud de Horacio Beamonte, conocido actor de Televisa, generó alarma entre el público y el medio artístico luego de que él mismo informara a través de su perfil en Facebook que perdió la vista de un ojo debido al avance de la leucemia y a la aparición de tumores en el cerebro.

En sus palabras, el dolor físico y el impacto de las complicaciones se posicionaron como una realidad insoslayable en su batalla contra la enfermedad.

En ese espacio personal, Horacio Beamonte relató: “Me despertó de madrugada un dolor insoportable en mi ojo izquierdo, ya había tenido cierto dolor, fiebre y diarrea, dos días antes”.

El actor precisó que, ante la incertidumbre sobre si se trataba de una infiltración de leucemia, se percató de que había perdido completamente la visión en ese ojo y debió ser trasladado de urgencia al hospital.

El estado de salud de Horacio Beamonte causa alarma tras informar complicaciones graves ligadas a la leucemia y el cerebro (IG)

Desde el centro médico, detalló el tratamiento recibido y los exámenes practicados: “Me pusieron paracetamol, tramadol, ketorolaco y dexametasona. Me hicieron una tomografía PET, una resonancia magnética de cráneo, una punción lumbar y un aspirado medular”.

Horacio Beamonte acepta la quimioterapia paliativa

Agregó que los especialistas diagnosticaron entonces “infiltración tumoral de leucemia en el cerebro, que está creciendo y oprimiendo los nervios y los músculos oculares”.

A pesar de que en el pasado se negó a aceptar las quimioterapias prescriptas tras su diagnóstico de leucemia y cromosoma Filadelfia, Beamonte describió las alternativas que le ofrecieron los médicos:

“La quimioterapia curativa, la más invasiva, sistémica intravenosa, cuya finalidad es eliminar el cáncer. Y la quimioterapia paliativa, que alivia síntomas y mejora calidad de vida, no busca curar”.

Horacio Beamonte relató en redes sociales el dolor intenso que lo llevó de urgencia al hospital por síntomas de leucemia (@horaciobeamonte, Instagram)

Frente a nuevos y fuertes dolores, el actor explicó la razón de su cambio de postura: “Yo quiero que mi familia esté bien, y ellos me apoyaron cuando decidí no tomar quimios, pero no creí llegar a este punto donde todavía no pueden los médicos darme sedación paliativa como tal”.

El impacto de su situación también se reflejó en su conversación con la revista TVNotas, donde brindó detalles sobre el pronóstico que recibió tras rechazar los tratamientos médicos convencionales.

“Cuando salí del hospital me dijeron que si no tomaba las quimioterapias tendría entre cuatro y ocho meses de vida. Ya estoy en el ocho, seguimos esperando en Dios que es el único que decide cuándo me va a llevar”, afirmó Horacio Beamonte a TVNotas, en referencia a la gravedad de su cuadro clínico.

De frente con su fe ante los retos de su salud

La decisión del actor de no continuar con terapias convencionales marcó un giro radical en su tratamiento. “No, rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos. Solamente estoy con mi fe y mi esperanza”, sostuvo en la misma entrevista.

Especialistas diagnosticaron infiltración tumoral de leucemia en el cerebro, impactando nervios y músculos oculares de Horacio Beamonte (Instagram)

Detalló que, después de experimentar los efectos secundarios de la única sesión de quimioterapia a la que se expuso, no volvió a aceptar procedimientos médicos similares.

Expresó: “Si el señor así lo desea me va a mantener vivo y si así lo desea me va a llevar con él. Nada (de tratamiento), decidí que no, no me iba a esclavizar a nada”.

Mientras se mantenía bajo observación hospitalaria y esperaba la reducción del dolor con medicación paliativa, Beamonte enfatizó que su familia continuó respaldando sus decisiones.

El pronóstico médico para Horacio Beamonte fue de entre cuatro y ocho meses de vida tras rechazar quimioterapias (Instagram)

El actor, con más de treinta años de trayectoria y recordado por su participación en producciones como La Rosa de Guadalupe o Imperio de mentiras, reiteró que la espiritualidad y el apoyo familiar fueron sus ejes principales, incluso cuando los especialistas solo le pronosticaron “pocos meses de vida”.