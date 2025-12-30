Bienvenido 2026: horario, conductores, invitados y todo sobre el programa de fin de año de TV Azteca y Televisa

(IG: @aztecauno)

Como cada año, las principales cadenas de televisión en México realizaron programas especiales para acompañar a las familias a despedir el Año Viejo y recibir el Año Nuevo.

En esta ocasión, TV Azteca anunció “Celebremos a lo grande”, un espacio donde no solo prometieron que habrá buena compañía, también presentaciones musicales para toda la familia, entrevistas y las tradicionales 12 campanadas.

Televisa no se quedó atrás y también lanzó una propuesta llamada “Bienvenido 2026″. Esta contará con la participación especial de conductores, actores y cantantes.

A continuación, te compartimos todo lo que necesitas saber sobre ambos programas.

(IG: @aztecauno)

“Celebremos a lo grande” | TV Azteca

¿Cuándo y dónde ver el programa especial de fin de año de TV Azteca?

“Celebremos a lo grande” se transmitirá el miércoles 31 de diciembre al terminar “Hechos Noche”, es decir, alrededor de las 23:30 horas.

Según informó la televisora a través de sus redes sociales, el programa se transmitirá simultáneamente en todos sus canales; es decir, Azteca Uno, Azteca 7, ADN Noticias y amás.

(IG: @aztecauno)

¿Quiénes conducirán el programa especial de fin de año de TV Azteca?

El programa será encabezado por cinco reconocidos conductores de la televisora:

Mauricio Barcelata

Jimena Pérez “La Choco”

“Lolita Cortés

Aline Hernández

Carlos Quirarte

¿Quiénes son los artistas invitados al programa especial de fin de año de TV Azteca?

Alicia Villarreal

Mar Lara

Kevin Aguilar

El Kakalo

Eme Malafe

Margarita, la diosa de la cumbia

Vanessa Franco

Chico Che Chico

(IG: @canalestrellas)

Bienvenido 2026 | Televisa

¿Cuándo y dónde ver el programa especial de fin de año de Televisa?

“Bienvenido 2026″ se transmitirá el 31 de diciembre al terminar el noticiero “En Punto”, es decir, alrededor de las 23:30 horas por el Canal de las Estrellas.

¿Quiénes conducirán el programa especial de fin de año de Televisa?

Cynthia Urías

Carlos Arenas

Odalys Ramírez

Ximena Córdoba

Faisy

(IG: @canalestrellas)

¿Quiénes son los artistas invitados al programa especial de fin de año de Televisa?

Shanik Berman

Yurem

Mar Contreras

Shiky

Omar Fierro

Raquel Méndez

Rossana Nájera

Natalia Álvarez

Miguel Riguezza

Andrea Rodríguez

Alfredo Tame

Diana Ballinas

Fer Sagreeb

Diego Cárdenas

Andrea Escalona

Daniel Azuara

Enrique Montaño

Fer Corona