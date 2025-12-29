México

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 4.1 en Tonalá, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

08:33 hsHoy

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Tonalá

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Tonalá. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Tonalá ubicado en Chiapas.

07:55 hsHoy

Se registra sismo de magnitud 4.1 en Tonalá, Chiapas

Un sismo de magnitud 4.1 se registró este lunes 29 de diciembre a 49 kilómetros al suroeste de Tonalá, en Chiapas, según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico se produjo a la 01:28 horas, con epicentro en la latitud 15.66 y longitud -93.91, a una profundidad de 73 kilómetros.

07:33 hsHoy

México registra actividad sísmica constante debido a su ubicación en una de las zonas tectónicas más activas del planeta. El territorio se asienta sobre la interacción de varias placas tectónicas, principalmente la de Cocos y la de Norteamérica, cuyo movimiento genera acumulación de energía que, al liberarse, provoca temblores. Esta dinámica se concentra sobre todo frente a las costas del Pacífico mexicano.

La subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra algunos de los sismos más intensos del mundo. Por esta razón, estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Colima presentan una alta recurrencia de movimientos telúricos, muchos de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles, pero otros con potencial destructivo.

Además de los sismos originados en la costa, México también experimenta temblores generados por fallas geológicas internas, lo que explica movimientos en el centro del país. En el caso de la Ciudad de México, aunque no es zona epicentral, los sismos suelen sentirse con mayor intensidad debido a que gran parte de la capital está construida sobre suelos lacustres, los cuales amplifican las ondas sísmicas y prolongan su duración.

