Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 4.1 en Tonalá, Chiapas

El movimiento telúrico se produjo a la 01:28 horas, con epicentro en la latitud 15.66 y longitud -93.91, a una profundidad de 73 kilómetros.

Un sismo de magnitud 4.1 se registró este lunes 29 de diciembre a 49 kilómetros al suroeste de Tonalá , en Chiapas , según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) .

México registra actividad sísmica constante debido a su ubicación en una de las zonas tectónicas más activas del planeta. El territorio se asienta sobre la interacción de varias placas tectónicas, principalmente la de Cocos y la de Norteamérica, cuyo movimiento genera acumulación de energía que, al liberarse, provoca temblores. Esta dinámica se concentra sobre todo frente a las costas del Pacífico mexicano.

La subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra algunos de los sismos más intensos del mundo. Por esta razón, estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Colima presentan una alta recurrencia de movimientos telúricos, muchos de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles, pero otros con potencial destructivo.