México

Políticos expresan condolencias a los fallecidos en el descarrilamiento en Tren Interoceánico

El accidente deja 13 fallecidos y 98 heridos en Oaxaca

Las indagatorias federales se realizan
Las indagatorias federales se realizan en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal y otras autoridades, tras el descarrilamiento que provocó pérdidas humanas y heridos, según datos oficiales proporcionados tras el accidente. | Crédito: Jovani Pérez/ Infobae México

El accidente del Interoceánico, que dejó un saldo donde al corte de esta nota, 13 personas perdieron la vida y 98 resultaron lesionadas en el accidente del Tren Interoceánico, mientras 15 de los heridos permanecen hospitalizados, según datos de la Secretaría de Marina (Semar) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), motivó reacciones de figuras políticas mexicanas, quienes se manifestaron sobre los hechos y la actuación de las instituciones responsables de la seguridad ferroviaria y la atención a las víctimas.

Reacciones de políticos y funcionarios mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó la tragedia ocurrida en el Tren Interoceánico y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas.

En la Conferencia del Pueblo, expresó: " Nuestro pésame y solidaridad a todas las familias".

Por su parte, Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, lamentó el accidente “expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida” asimismo, reafirmó su compromiso con los familiares de quienes viajaron el domingo.

Crédito: X(@salomonj)

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada (2000-2006) manifestó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y quienes resultaron lesionados en un lamentable suceso ocurrido recientemente.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el expresidente señaló: “Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas y con quienes resultaron lesionados en este lamentable suceso”.

Fox afirmó que acompaña el dolor de los afectados y elevó oraciones por el descanso de las víctimas, la pronta recuperación de los heridos y fortaleza para sus seres queridos.

Por su parte, la presidenta del Senado de la República, Laura Iztel Castillo Juárez expresó sus condolencias, a través de redes sociales manifestó su confianza en la “atención médica y el acompañamiento a las víctimas y a sus familiares se mantenga de manera permanente, y se realice una investigación exhaustiva que permita a esclarecer lo ocurrido.

Desde federal hasta local, personal de diferentes servicios trabajan en el sitio donde ocurrió el accidente. Crédito: Facebook/Macario Sanjuan Ontiveros

Por su parte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados extendió su pésame a las familias de las personas fallecidas en el descarrilamiento ocurrido.

La senadora subrayó la importancia de que los heridos reciban atención médica y sus familias, apoyo. Rabadán consideró que “se debe realizar una investigación sería deslindar responsabilidades”.

Políticos de oposición lamentan fallecimientos y exigen esclarecimiento en el descarrilamiento

Figuras políticas mexicanas de oposición extendieron sus condolencias a las familias de las víctimas del descarrilamiento, tal como la excandidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien lamentó el fallecimiento de las personas que viajaban en el Tren Interoceánico.

Asimismo, la empresaria deseó la pronta recuperación de quienes permanecen hospitalizados y envió un abrazo solidario a las familias y amigos de las víctimas.

Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento
Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento de la máquina principal. (X/@EdwinMComunica)

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas afectadas.

Herrera destacó el “esfuerzo de los equipos de emergencia que atienden la tragedia”, también indicó que sus pensamientos están “con todas y todos los afectados”.

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de las personas.

El dirigente priista exigió una investigación a fondo y sanción a los responsables. “Desde el PRI exigimos una investigación a fondo y castigo a los responsables. No vamos a quedarnos callados mientras destrozan al país”, afirmó Moreno.

Episcopado Mexicano expresa solidaridad y eleva oraciones tras accidente del Tren Interoceánico

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su solidaridad y cercanía en la oración tras el accidente del Tren Interoceánico. A través de un comunicado, el Episcopado encomendó a Dios el eterno descanso de las personas fallecidas y pidió por la pronta recuperación de los heridos.

Authorities work at the site
Authorities work at the site of train derailment on the Interoceanic Corridor of the Isthmus of Tehuantepec, a railway line connecting Mexico's Pacific and Gulf coasts, where several passengers were killed and injured near Nizanda, Oaxaca state, Mexico, December, 28, 2025. REUTERS/Jose de Jesus Cortes

El mensaje subrayó el acompañamiento respetuoso y esperanzador a las familias afectadas en este momento de dolor, solicitando que el Señor conceda consuelo, fortaleza y paz. La postura de la CEM refuerza el apoyo espiritual y el respaldo moral a quienes atraviesan esta situación.

¿Qué pasó en Oaxaca?

El incidente ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre, cuando el convoy de la Línea Z, con 241 pasajeros y nueve tripulantes, se descarriló a la altura de Nizanda en su recorrido de Salina Cruz a Coatzacoalcos.

Pasajeros documentaron ka caída del Ten Interoceánuco en Oaxaca

Luego del accidente, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, dio a conocer que la dependencia inició una investigación para determinar las causas del descarrilamiento.

Para ello, la FGR colaborará con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias pertinentes.

