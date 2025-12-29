México

Pastel de zanahoria y coco; un antojo ideal para mejorar el tránsito intestinal

La receta permite preparar versiones al horno o en sartén para hacer variedades de postre

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de zanahoria con coco se ha consolidado como una de las variantes más populares dentro de la repostería casera.

Su combinación de zanahoria fresca y coco rallado aporta una textura húmeda y un sabor característico que lo distingue de otras versiones.

La receta ha ganado adeptos en distintas regiones gracias a su preparación sencilla y la posibilidad de adaptarse a diferentes preferencias dietéticas.

Cómo hacer pastel de zanahoria con coco

Lista de ingredientes

  • 3 tazas de zanahoria rallada
  • 1 taza de coco rallado
  • 2 tazas de harina de trigo
  • 1 ½ tazas de azúcar
  • 1 taza de aceite vegetal
  • 4 huevos
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • ½ cucharadita de nuez moscada
  • ½ cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • ½ taza de nueces picadas (opcional)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para la preparación

  1. Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde para pastel.
  2. En un recipiente grande, mezclar el azúcar, los huevos y el aceite hasta lograr una mezcla homogénea.
  3. Incorporar la zanahoria rallada, el coco y la vainilla.
  4. Tamizar la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, la canela, la nuez moscada y la sal en otro recipiente.
  5. Añadir los ingredientes secos a la mezcla anterior y revolver hasta que todo quede perfectamente integrado.
  6. Agregar las nueces picadas si se desea.
  7. Verter la mezcla en el molde preparado y llevar al horno durante 45 a 50 minutos. Un palillo debe salir seco al pinchar el centro.
  8. Dejar enfriar por completo antes de desmoldar.

Versión del pastel de zanahoria sin horno

  • Forrar una sartén profunda con papel vegetal y verter la mezcla.
  • Tapar y cocinar a fuego muy bajo durante 45 minutos, revisando para evitar que se queme.
  • Comprobar la cocción con un palillo.
  • Dejar enfriar antes de desmoldar.

Recomendaciones para hacer un pastel de zanahoria

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Utilizar zanahoria fresca rallada en casa garantiza mayor humedad y sabor.
  • No sobrebatir la mezcla para evitar que el pastel pierda esponjosidad.
  • El coco rallado sin azúcar profundiza el sabor y equilibra el dulzor natural del pastel.
  • Dejar enfriar completamente antes de cubrir con un glaseado de queso crema o servir solo, según preferencia.
  • Si se opta por la versión sin horno, mantener el fuego bajo y vigilar constantemente la cocción.

Qué tan sano es el pastel de zanahoria con coco

El consumo de pastel de zanahoria y coco puede ayudar a la salud visual gracias a la riqueza en carotenoides y vitamina A de la zanahoria.

Esta vitamina previene la ceguera nocturna y contribuyen al mantenimiento de la visión normal, como señala la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.

Además, el alto contenido energético del coco, debido a sus grasas saturadas de cadena media, proporciona energía rápida y sostenida, útil para quienes tienen un gasto calórico elevado.

Por último, la fibra presente en ambos ingredientes favorece el tránsito intestinal y contribuye a la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a regular el apetito.

