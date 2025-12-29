“No hay mantenimiento, control, ni seriedad”: Alito Moreno reacciona al descarrilamiento del Tren Interoceánico

El presidente nacional del PRI señala que la vida de 250 personas estuvo en riesgo por errores de la administración federal en la obra ferroviaria. Crédito: (X@PRI_Nacional - Redes Sociales)

El descarrilamiento del Tren Interoceánico de este 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca, provocó una reacción inmediata y enérgica de Alito Moreno, presidente nacional del PRI, quien responsabilizó al gobierno federal por el accidente. Desde sus redes sociales, el dirigente priista calificó la obra como una muestra de los errores y riesgos de la administración actual.

Moreno aseguró que el siniestro es resultado de la “improvisación, la negligencia y el desprecio con el que gobiernan”, señalando que se pusieron en peligro vidas humanas por falta de mantenimiento y control. En su mensaje, acusó: “Pusieron en riesgo la vida de 250 personas por culpa de un gobierno inepto, bruto y criminalmente irresponsable”, en referencia al accidente ferroviario.

El líder del PRI insistió en que el Tren Interoceánico es una “obra insignia” de lo que considera un régimen incapaz y corrupto, e hizo énfasis en la cantidad de recursos públicos invertidos. “A la que le metieron miles de millones”, denunció. Para Moreno, la gestión actual solo prioriza la propaganda y las mentiras, dejando de lado la seguridad y la seriedad en los grandes proyectos.

“No hay mantenimiento, no hay control, no hay seriedad. Solo propaganda, corrupción y puras mentiras." , afirmó el presidente. En su conclusión fue enfático: “No vamos a quedarnos callados mientras destrozan al país”.

Sheinbaum defiende el operativo institucional y prioriza la atención

Claudia Sheinbaum informa que apoyo tras el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca. | YouTube Claudia Sheinbaum

Después del accidente, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, usó sus canales oficiales para informar sobre el despliegue de apoyo en la zona afectada.

Sheinbaum destacó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el gobierno de Oaxaca participan en el operativo. Prometió mantener informada a la población conforme se vayan confirmando más datos.

El accidente en Nizanda: despliegue de emergencia y datos confirmados

El descarrilamiento del tren en la Línea Z del Corredor Interoceánico involucró 241 pasajeros, nueve tripulantes y cuatro vagones de pasajeros. En total, fallecieron 13 personas en el suceso. (TW @Juan_OrtizMX)

El descarrilamiento se produjo este 28 de diciembre en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El tren, que se dirigía a Matías Romero Avendaño, transportaba 241 pasajeros y 9 tripulantes, según datos oficiales de la Secretaría de Marina.

Dicho accidente involucró dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. Las maniobras de auxilio incluyeron la participación de ambulancias terrestres, una aérea y aproximadamente 40 elementos de sanidad naval.

Marina informó recientemente que en el incidente hubo 13 personas que perdieron la vida. También comunicaron que hubo 98 individuos lesionados, de los cuales 36 están recibiendo atención hospitalaria y el resto no tuvieron heridas de gravedad.

Autoridades técnicas iniciaron los trabajos para determinar las causas del descarrilamiento. Participan la Secretaría de Marina, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la SICT. El objetivo es esclarecer el origen del accidente y garantizar la seguridad en la vía.

El gobierno estatal reafirmó su respaldo a las personas afectadas y aseguró que mantendrá la vigilancia y el seguimiento permanente hasta que la situación se resuelva completamente.