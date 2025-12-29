México

“No hay mantenimiento, control, ni seriedad”: Alito Moreno reacciona al descarrilamiento del Tren Interoceánico

Las declaraciones del presidente del PRI atribuyen el suceso en Oaxaca a fallas en la gestión federal

Guardar
El presidente nacional del PRI
El presidente nacional del PRI señala que la vida de 250 personas estuvo en riesgo por errores de la administración federal en la obra ferroviaria. Crédito: (X@PRI_Nacional - Redes Sociales)

El descarrilamiento del Tren Interoceánico de este 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca, provocó una reacción inmediata y enérgica de Alito Moreno, presidente nacional del PRI, quien responsabilizó al gobierno federal por el accidente. Desde sus redes sociales, el dirigente priista calificó la obra como una muestra de los errores y riesgos de la administración actual.

Moreno aseguró que el siniestro es resultado de la improvisación, la negligencia y el desprecio con el que gobiernan”, señalando que se pusieron en peligro vidas humanas por falta de mantenimiento y control. En su mensaje, acusó: “Pusieron en riesgo la vida de 250 personas por culpa de un gobierno inepto, bruto y criminalmente irresponsable”, en referencia al accidente ferroviario.

El líder del PRI insistió en que el Tren Interoceánico es una “obra insignia” de lo que considera un régimen incapaz y corrupto, e hizo énfasis en la cantidad de recursos públicos invertidos. “A la que le metieron miles de millones”, denunció. Para Moreno, la gestión actual solo prioriza la propaganda y las mentiras, dejando de lado la seguridad y la seriedad en los grandes proyectos.

“No hay mantenimiento, no hay control, no hay seriedad. Solo propaganda, corrupción y puras mentiras." , afirmó el presidente. En su conclusión fue enfático: “No vamos a quedarnos callados mientras destrozan al país”.

Sheinbaum defiende el operativo institucional y prioriza la atención

Claudia Sheinbaum informa que apoyo
Claudia Sheinbaum informa que apoyo tras el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca. | YouTube Claudia Sheinbaum

Después del accidente, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, usó sus canales oficiales para informar sobre el despliegue de apoyo en la zona afectada.

Sheinbaum destacó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el gobierno de Oaxaca participan en el operativo. Prometió mantener informada a la población conforme se vayan confirmando más datos.

El accidente en Nizanda: despliegue de emergencia y datos confirmados

El descarrilamiento del tren en
El descarrilamiento del tren en la Línea Z del Corredor Interoceánico involucró 241 pasajeros, nueve tripulantes y cuatro vagones de pasajeros. En total, fallecieron 13 personas en el suceso. (TW @Juan_OrtizMX)

El descarrilamiento se produjo este 28 de diciembre en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El tren, que se dirigía a Matías Romero Avendaño, transportaba 241 pasajeros y 9 tripulantes, según datos oficiales de la Secretaría de Marina.

Dicho accidente involucró dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. Las maniobras de auxilio incluyeron la participación de ambulancias terrestres, una aérea y aproximadamente 40 elementos de sanidad naval.

Marina informó recientemente que en el incidente hubo 13 personas que perdieron la vida. También comunicaron que hubo 98 individuos lesionados, de los cuales 36 están recibiendo atención hospitalaria y el resto no tuvieron heridas de gravedad.

Autoridades técnicas iniciaron los trabajos para determinar las causas del descarrilamiento. Participan la Secretaría de Marina, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la SICT. El objetivo es esclarecer el origen del accidente y garantizar la seguridad en la vía.

El gobierno estatal reafirmó su respaldo a las personas afectadas y aseguró que mantendrá la vigilancia y el seguimiento permanente hasta que la situación se resuelva completamente.

Temas Relacionados

Alito MorenoTren InteroceánicoPRIClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Operativo en la Plaza Antara de la CDMX: buscan detener a los agresores que le dispararon a un oficial en Santa Fe

Hasta el momento se reporta la detención de uno de los presuntos implicados y la búsqueda de otro

Operativo en la Plaza Antara

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este domingo

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

AICM EN VIVO: estos son

Accidente Tren Interoceánico: Sheinbaum manda mensaje tras confirmarse la muerte de 13 personas

Las autoridades confirmaron un total de 98 personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes unidades médicas para su atención

Accidente Tren Interoceánico: Sheinbaum manda

Mató a golpes a su padre de 85 años en Michoacán: ya fue detenido por las autoridades

Un hombre fue detenido en Zamora, tras ser señalado como presunto responsable del homicidio de su padre, ocurrido en una vivienda de la colonia Infonavit Progreso Nacional, según informó la Fiscalía General del Estado

Mató a golpes a su

Tren Interoceánico: esto es lo que cuesta viajar en la Línea Z de Oaxaca a Veracruz

La Marina confirmó que 13 personas perdieron la vida debido al descarrilamiento en Oaxaca

Tren Interoceánico: esto es lo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Intentó vengar muerte de su

Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

ENTRETENIMIENTO

La película más vista en

La película más vista en Netflix México HOY

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series favoritas del público en Prime Video México

Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

Galanes jóvenes mexicanos a seguir en 2026: la nueva generación que marca el rumbo de la televisión y el streaming

DEPORTES

Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan

Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan pelea con piedras al exterior del Estadio Sergio León Chávez

Esta es la cantidad de dinero que Atlético Mineiro ofrece a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro