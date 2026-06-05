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Trabajadores de Magnicharters siguen sin liquidación a casi dos meses de la suspensión de operaciones

Señalan que la aerolínea encadena recursos judiciales mientras la plantilla queda sin ingreso, con convenios personales en preparación y otra audiencia programada

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Desde abril Magnicharters suspendió operaciones FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM
Desde abril Magnicharters suspendió operaciones FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

A casi dos meses de haber suspendido sus operaciones, aún no hay un arreglo entre la empresa Magnicharters y sus trabajadores.

En una junta del sindicato, realizada el jueves 4 de junio, los representantes de los trabajadores expusieron las dificultades que enfrentan para obtener sus liquidaciones y derechos laborales.

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Durante la reunión, en la que participó Alejandro González Forasteri, secretario general del sindicato, se subrayó que la aerolínea promovió primero un concurso mercantil para evitar el pago de adeudos, pero el procedimiento fue desechado y archivado por el juzgado. Ante esa derrota legal, la empresa gestionó de inmediato su solicitud de quiebra directa.

Magnicharters enfrenta un escenario donde la mayoría de sus empleados no están trabajando ni reciben salario, mientras la empresa tampoco opera vuelos. La situación ha dejado a cientos de familias sin sustento ni certidumbre sobre su futuro laboral y económico.

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Las acciones legales emprendidas por la aerolínea han complicado la posibilidad de acceder a una liquidación justa. La empresa, según los sindicalistas, ha actuado “de mala fe” y “llevó a la quiebra o a la pérdida de esta empresa de una forma infame”. Se insistió en que la administración nunca buscó una negociación real con los trabajadores, optando en cambio por estrategias que dilatan el conflicto y dejan en el limbo a la plantilla.

La empresa, al solicitar la quiebra, debería desvincular formalmente a cada trabajador y justificar la terminación de cada relación laboral ante el juez. Sin embargo, el sindicato expresó dudas sobre la viabilidad ya que “todo está a cargo prácticamente del cuidado de los trabajadores de la propia empresa. Eso no es normal.” Además, señalaron que la empresa ni siquiera ha cumplido su obligación de ser depositaria de los bienes a favor de los empleados, como ordenó un juez laboral.

Los trabajadores de Magnicharters no han recibido la liquidación correspondiente
Los trabajadores de Magnicharters no han recibido la liquidación correspondiente

A la pregunta de si la quiebra podría beneficiar a los trabajadores, la respuesta fue cautelosa: solo ocurriría si la empresa cumple con las separaciones y pagos conforme a derecho, algo que los sindicalistas ven improbable. En este contexto, el sindicato mantiene vigente el emplazamiento a huelga y gestiona la elaboración de convenios individuales de liquidación para intentar recuperar los derechos de cada afectado.

Las autoridades laborales, como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, participan en el proceso y ya se fijaron nuevas fechas para audiencias virtuales, siendo la más próxima el 16 de junio.

En este momento, los representantes de los trabajadores preparan formatos individuales de liquidación, que serán revisados y firmados para formalizar los adeudos.

La crisis de Magnicharters se agravó tras la pandemia, cuando la empresa, acusan, retuvo parte de los salarios y recurrió a esquemas de outsourcing para evadir prestaciones y antigüedades. El vocero sindical fue tajante: “En lugar de mantener un grupo bien organizado como una empresa responsable, nos mandaron a miles de pagadoras, outsourcing, todo para poderles quitar prestaciones, antigüedades, salarios y todavía llegamos al final con este ataque a las bases trabajadoras, dejándonos sin nada.”

La estrategia de los trabajadores pasa por evitar la huelga y avanzar en acuerdos individuales, buscando una indemnización que incluya los conceptos legales: “indemnización constitucional que son los tres meses, lo que es en la antigüedad 12 días por año, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, prima vacacional”, además de la retención de impuestos correspondiente.

Según el sindicato, la vía colectiva sigue abierta para quienes no han iniciado demandas individuales, aunque quienes ya lo han hecho deberán continuar ese proceso por separado. Recalcaron que “si alguien más se quiere adherir a este grupo, lo puede hacer siempre cuando no haya demandado”

La próxima audiencia está confirmada para el 16 de junio en modalidad virtual, donde el Centro Federal enviará invitaciones específicas.

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