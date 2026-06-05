¿Viajas al Mundial 2026? Así funcionan los asientos y vagones exclusivos para mujeres en el transporte de CDMX

(Jovani Pérez/Infobae)

En la Ciudad de México, los visitantes que lleguen para el Mundial 2026 encontrarán medidas específicas de seguridad en el transporte público, especialmente para las mujeres.

Si usas el Metro, Metrobús, trolebús o RTP, notarás espacios exclusivos señalados con colores como rosa o naranja, además de vallas que dividen los vagones.

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Estos espacios buscan brindar mayor seguridad y comodidad a las mujeres, así como prevenir situaciones de acoso o violencia. Es importante respetar estas zonas, ya que su uso indebido puede llevar a sanciones.

La COPRED calificó como una ilegalidad que la policía impidiera que la joven usara los vagones exclusivos. | Jovani Pérez

¿Qué significan las zonas exclusivas para mujeres y por qué existen?

En la CDMX, los sistemas de transporte público cuentan con áreas reservadas para mujeres y menores de 12 años.

En el Metro, estas zonas suelen estar al frente del convoy y se identifican por vallas de color naranja. En algunas estaciones, las zonas para mujeres están al final, pero siempre hay señalización y personal que te puede orientar.

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En el Metrobús y el trolebús, los asientos exclusivos para mujeres se encuentran en la parte trasera y pueden identificarse por ser de color rosa, mientras que los asientos azules son para personas con discapacidad.

Usuarios esperan el tren en la recientemente remodelada estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, mostrando sus nuevas instalaciones y moderna iluminación. (Luz Coello /Infobae México)

El objetivo es evitar el acoso y la violencia de género en uno de los entornos más concurridos de la ciudad. Según la Secretaría de las Mujeres, esta separación busca que todas las mujeres viajen más seguras y libres de violencia.

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Las normas son claras: los hombres no deben ingresar ni permanecer en estos espacios. Entrar sin autorización puede resultar en sanciones.

¿Qué pasa si un hombre entra a las zonas exclusivas de mujeres?

El gobierno de la ciudad ha endurecido las sanciones para quienes no respetan estos espacios.

Los hombres que ingresan a las áreas exclusivas pueden recibir desde una amonestación verbal por parte de un policía, hasta una multa administrativa o arresto, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

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Una mujer confronta a un hombre en el Metrobús de la Ciudad de México, quien se niega a ceder su asiento, aunque no era un lugar reservado, mientras otros pasajeros documentan la polémica con sus teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los castigos pueden incluir una multa económica que oscila entre 11 y 40 UMAS (1 mil 244 a 4 mil 525 pesos), un arresto de entre 13 y 24 horas, o la realización de trabajo comunitario por un periodo de 6 a 12 horas.

Las autoridades recomiendan a los visitantes extranjeros informarse sobre estas reglas para evitar inconvenientes durante su estancia.

Recomendaciones para usar el transporte público y respetar los espacios exclusivos

Observa los colores: Rosa indica espacio exclusivo para mujeres; azul para personas con discapacidad.

Fíjate en las vallas: En el Metro, las vallas naranjas marcan la separación. Sigue las indicaciones del personal.

Respeta las señalizaciones y las normas: No entres a zonas exclusivas si no corresponde a tu perfil.

Si eres mujer y sufres acoso o violencia, busca el módulo “Viaja Segura” en estaciones como Hidalgo, Balderas y Pantitlán, donde recibirás atención jurídica y psicológica.

En caso de emergencia, puedes accionar la palanca de seguridad en el Metro o pedir apoyo al personal de la estación.

Si viajas en Metrobús o trolebús, solicita ayuda a la policía de la estación o personal del transporte.

Para reportar incidentes, marca al 911 en cualquier momento o a la Línea Mujeres de Locatel (5658 1111), disponible 24/7.

Los servicios de apoyo y denuncia son gratuitos y confidenciales.

Si eres turista, pregunta al personal del Metro o Metrobús si tienes dudas sobre los accesos y las zonas exclusivas.