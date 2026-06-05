Tensión en la México-Cuernavaca: automovilistas y manifestantes se enfrentan durante bloqueo en Tlalpan

(Especial)

Momentos de tensión se vivieron este viernes en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de Tlalpan, donde habitantes de distintas comunidades del sur de la Ciudad de México bloquearon la circulación para exigir atención a diversas demandas relacionadas con movilidad, seguridad y comercio en la zona.

La protesta provocó severas afectaciones viales y derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y ciudadanos que permanecían varados en la carretera.

Bloqueo provoca caos vial y largas filas de vehículos

(Especial)

La movilización fue encabezada por vecinos de las colonias San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec y San Miguel Xicalco, quienes cerraron ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca a la altura de las cajas de cobro.

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Los inconformes solicitaron a las autoridades mayor ordenamiento vial en los accesos a la caseta, regulación de los comercios instalados en las inmediaciones, así como mejoras en materia de seguridad e iluminación en la zona del bajo puente.

El cierre generó importantes complicaciones para los automovilistas. Las filas de vehículos se extendieron por varios kilómetros y alcanzaron la zona de La Joya, afectando tanto a quienes intentaban salir de la Ciudad de México como a quienes buscaban ingresar a la capital.

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Ante la situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron cortes preventivos y desviaron la circulación hacia la carretera federal a Cuernavaca para reducir el impacto vial.

Ciudadanos intentan retirar el bloqueo

La inconformidad de algunos conductores que permanecían atrapados en el congestionamiento derivó en momentos de tensión cuando un grupo de ciudadanos intentó retirar las barreras colocadas por los manifestantes para liberar el paso.

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La situación escaló a una trifulca en la que se registraron empujones y jaloneos entre ambas partes. Sin embargo, la intervención de elementos de seguridad permitió controlar el incidente y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Pese a lo ocurrido, los manifestantes mantuvieron el bloqueo y continuaron con su protesta hasta que, después de más de dos horas de cierre, alcanzaron un primer acuerdo con las autoridades.

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(OVIAL)

Como resultado de las negociaciones, se estableció una mesa de diálogo programada para el próximo 8 de junio, lo que permitió la liberación de la autopista y el restablecimiento gradual de la circulación en ambos sentidos.