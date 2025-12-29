México

Loreto Peralta responde a quienes la critican por aparecer en la casita de Bad Bunny tras despreciar al reguetón

La artista explicó lo que piensa del revuelo causado entre seguidores del cantante puertorriqueño

La artista explicó lo que piensa del revuelo causado entre seguidores del cantante puertorriqueño. (@loretoperalta, Instagram)

A unos días de acaparar miradas durante la sexta presentación de Bad Bunny en el Estadio GNP de Ciudad de México, la conversación en torno a Loreto Peralta adquirió un sentido negativo tras la difusión de una antigua entrevista donde la actriz repudia al reguetón.

A mediados de diciembre, junto a Salma Hayek y otras celebridades, la protagonista de No se aceptan devoluciones fue invitada a la casita, un símbolo que el artista puertorriqueño integró en su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Loreto Peralta fue tema de conversación en TikTok y X. (Captura de pantalla, X)

Acusan de oportunismo a Loreto Peralta

A unos días de distancia, la modelo ha sido acusada de oportunismo. En TikTok y X —antes Twitter— usuarios han difundido una entrevista hecha por Peralta a un programa de radio, donde expresa su desagrado hacia el reguetón.

“Nunca me vas a ver escuchando reguetón... No puedo”, dice la actriz al ser cuestionada sobre su gustos musicales. En otra conversación, esta vez en el espacio radiofónico de Jessie Cervantes, expresa su gusto por el rock clásico.

En X, donde el tema se volvió tendencia, Loreto Peralta recibió críticas demoledoras, pero también mensajes de apoyo.

  • “¡Ay ya! La gente evoluciona, sobre todo en la adolescencia”
  • “Cada quien es libre de cambiar de opiniones, preferencias, valores, etc”
  • “Pues si se fijan no está cantando, osea q no se la sabe ,lo más probable es q no lo escucha PEEEROO pues es promoción así q PS ahí tiene q andar”
  • “Una adolescente cambió de opinión, vaya, qué inesperado y controversial”

Incluso, la propia actriz hizo frente a los señalamientos en su contra. Mediante su cuenta oficial en TikTok, minimizó sus antiguas declaraciones y reconoció que su personalidad ha cambiado en los últimos años. “Mi yo de hoy y mi yo de hace 6 años no se ubican”.

Danna, Salma Hayek y Loreto Peralta en La Casita de Bad Bunny. (Captura: X)

El caso avivó la controversia en torno a la frivolización de un ícono contra la gentrificación. La casita de Bad Bunny simboliza las raíces, la nostalgia y la identidad boricua, representando una casa tradicional puertorriqueña que honra la sencillez, la comunidad y la resistencia cultural frente a la gentrificación, sirviendo como un espacio íntimo en sus conciertos para conectar con su herencia y sus raíces, incluso con sus críticas sociales.

No obstante, durante sus ocho presentaciones en México, la casita concentró las mayores críticas contra el cantante, incluso señalamientos de presunta solicitud de material íntimo a influencers para subir al escenario.

Feid fue el artista invitado durante el segundo concierto de bad Bunny en CDMX.

La controversia se centró en la logística y la experiencia de los fans:

  • Problemas de visibilidad y organización: La casita era una réplica escenográfica de una vivienda puertorriqueña que formaba parte del escenario, donde se ubicaba una sección especial para invitados VIP, famosos e influencers. Esto provocó críticas de los fans que habían pagado boletos costosos en otras secciones, ya que sentían que la visibilidad se veía afectada o que no tenían acceso a esa área “exclusiva” a pesar del precio de sus entradas.
  • Zona “La Casita”: La promotora del evento anunció esta zona como un elemento icónico, pero su implementación generó confusión y quejas sobre cambios en la configuración del escenario, lo que llevó a algunos fans a presentar denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
  • Sensación de fraude: Algunos fans sintieron que la publicidad de la “casita” generaba expectativas de una experiencia diferente o más inmersiva para todos, lo cual no se cumplió, resultando en una sensación de engaño o fraude por parte de la producción del evento. 

