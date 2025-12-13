México

Influencer mexicana denuncia solicitud de fotos íntimas para acceder a ‘La Casita’ de Bad Bunny en CDMX

Mariana Grimaldi expuso una presunta conducta indebida relacionada con “La casita” en el Estadio GNP

La experiencia de “La niña
La experiencia de “La niña fresa” puso el foco en los protocolos de acceso VIP.

La influencer mexicana Mariana Grimaldi, conocida en redes sociales como “La niña fresa”, se colocó en el centro de la conversación pública tras denunciar una presunta conducta indebida relacionada con el equipo del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

De acuerdo con su testimonio, una persona encargada de otorgar accesos especiales le habría solicitado fotografías íntimas a cambio de permitirle ingresar a “La casita”, un espacio exclusivo instalado durante uno de los conciertos realizados en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

(Instagram/@badbunnypr)
(Instagram/@badbunnypr)

Grimaldi hizo pública su experiencia en entrevista con el medio especializado en espectáculos TVNotas, donde narró cómo una situación que comenzó con entusiasmo terminó convirtiéndose en un episodio incómodo. La creadora de contenido tenía planeado asistir al concierto del pasado jueves 11 de diciembre y ya contaba con un boleto adquirido; sin embargo, al enterarse de la presencia de “La casita”, buscó la posibilidad de acceder a un área con mayor cercanía al artista.

La creadora de contenido rechazó
La creadora de contenido rechazó una propuesta inapropiada para obtener un acceso exclusivo.

Según explicó, investigó quién era la persona responsable de asignar dichos accesos y estableció contacto directo, enviando su información personal para cumplir con el perfil requerido. No obstante, la conversación tomó un rumbo inesperado cuando el individuo realizó una solicitud que, de acuerdo con la influencer, resultó completamente inapropiada.

“Oye, pero qué crees, necesito que mandes unas fotos sex… unas fotos ya sabes cómo”.

Ante la petición, Mariana Grimaldi rechazó de inmediato la propuesta y recordó que, además de ser incorrecta, ella es una figura pública. Pese a su negativa, aseguró que la insistencia continuó, lo que la llevó a cortar comunicación y desistir del acceso a “La casita” durante el espectáculo del intérprete conocido como “El Conejo Malo”.

¿Quién es Mariana Grimaldi ‘La Niña Fresa?

Mariana Grimaldi se volvió famosa
Mariana Grimaldi se volvió famosa en TikTok y por su vínculo con creadores de QuéParió!.

Mariana Grimaldi, mejor conocida como “La niña fresa”, es una creadora de contenido mexicana que ganó popularidad principalmente en TikTok desde 2020 gracias a videos de lip sync, bailes y sketches.

La niña fresa y ronroneos
La niña fresa y ronroneos (Ig ron_roneos)

Su visibilidad creció de manera significativa a partir de 2022 tras su relación y colaboraciones con Ron Roneos, uno de los creadores del canal de YouTube QuéParió!, colectivo de comedia con amplia presencia digital. Tras su ruptura en 2023, su nombre volvió a ser tendencia por diversas polémicas públicas.

La pareja era muy querida en redes sociales (Tiktok:marianagrimaldii)
La pareja era muy querida en redes sociales (Tiktok:marianagrimaldii)

La negativa de Grimaldi evitó que el presunto responsable obtuviera imágenes íntimas y abrió un debate en redes sociales sobre el abuso de poder, los filtros de acceso en eventos masivos y la vulnerabilidad de mujeres jóvenes dentro de la industria del entretenimiento.

La expareja se denunció mutuamente en TikTok (@ron_roneos)

