Livia Brito denuncia presunto maltrato animal en CDMX y exige intervención urgente

La actriz recurrió a las redes sociales para solicitar el apoyo de su comunidad

La actriz Livia Brito utilizó su alcance en redes sociales para denunciar un presunto caso de maltrato animal en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete hizo un llamado directo a las autoridades para que atiendan la situación y rescaten a varios perros que, de acuerdo con la información difundida, se encuentran en condiciones críticas.

Denuncia y evidencias del caso

En la publicación, Livia Brito difundió fotografías y videos que documentan el estado en el que presuntamente viven los animales. Según lo expuesto, se trata de dos perros tipo pitbull y uno mestizo, confinados desde hace aproximadamente tres semanas en un espacio reducido de 3x3 metros, sin posibilidad de moverse con libertad.

De acuerdo con la información que recibió la actriz, los perros no cuentan con alimento ni agua, permanecen a la intemperie y conviven entre sus propios desechos. En los videos se escucha a los animales ladrar de forma constante, lo que, según se explica, estaría relacionado con ansiedad y estrés derivados del encierro prolongado.

La actriz expuso el caso
La actriz expuso el caso en Instagram e invitó a su comunidad a hacer una denuncia ante las autoridades. (@liviabritopes, Instagram)

Llamado a las autoridades

Brito pidió a las autoridades capitalinas intervenir de manera inmediata y también invitó a la ciudadanía a sumar denuncias para acelerar el rescate. La actriz indicó que quienes deseen apoyar pueden enviarle un mensaje directo para conocer la ubicación exacta del predio y, posteriormente, comunicarse al 5265 0780, número correspondiente a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Cómo denunciar maltrato animal en la CDMX

Además del número compartido por la actriz, en la Ciudad de México existen diversas vías formales para denunciar el maltrato animal:

  • PAOT: 5265 0780, extensión 15410
  • Brigada de Vigilancia Animal (BVA): 55 5533 5533
  • Emergencias: 911
  • Fiscalía capitalina: 55 5346 8905
En Cáqueza, Cundinamarca, la Fiscalía
En Cáqueza, Cundinamarca, la Fiscalía imputó a Jhon Jair Parrado López por actos sexuales contra una perra criolla llamada ‘Galleta’ - crédito Fiscalía

Sanciones por maltrato animal

El Código Penal de la Ciudad de México establece sanciones que van desde 6 meses hasta 6 años de prisión, además de multas económicas, dependiendo de la gravedad del daño. Las penas aumentan si el maltrato provoca lesiones permanentes, pone en riesgo la vida del animal o causa la muerte.

La denuncia de Livia Brito reavivó la conversación en redes sociales sobre la responsabilidad ciudadana y la importancia de utilizar los canales legales para proteger a los animales en situación de abuso.

