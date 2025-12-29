Ha*Ash dedicó emotivo mensaje a su madre en su cumpleaños

Las cantantes compartieron unas tiernas y emotivas palabras por el cumpleaños de su mamá. Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)

Las hermanas Hanna y Ashley, integrantes del exitoso dúo Ha*Ash, sorprendieron a sus seguidores al compartir un mensaje lleno de cariño y gratitud hacia su madre con motivo de su cumpleaños. En la publicación destacaron la fortaleza y el ejemplo que su madre ha representado a lo largo de los años, resaltando valores como la dignidad, la resiliencia y el amor incondicional.

Este fue el mensaje compartido por las artistas: “Feliz cumpleaños a una mamá que, aun en los años más duros, nunca ha dejado de ser fuerte. Gracias por enseñarnos con tu ejemplo lo que significan los valores, la dignidad y el amor incondicional. Somos lo que somos gracias a ti. Hoy celebramos tu vida, tu resiliencia y el corazón inmenso que sigues regalándonos cada día. Con todo nuestro amor, tus hijas Hanna y Ashley”.

Ha*Ash, que se ha consolidado como uno de los dúos más importantes del pop mexicano, han destacado tanto por su talento musical como por la cercanía que mantienen con sus seguidores.

Un vínculo familiar con presencia en redes sociales

A lo largo de los años han mostrado en redes sociales su cercanía familiar, compartiendo bromas, celebraciones y momentos especiales junto a su madre, otros familiares y Matilda, la hija de Hanna. Este tipo de contenido permite a los seguidores conocer el lado más humano y auténtico del dúo.

Las publicaciones frecuentes incluyen felicitaciones, recuerdos y mensajes de cariño que reflejan los valores y la educación recibida por las artistas.

De esta manera, Ha*Ash mantiene un vínculo constante con sus fans, mostrando que la familia sigue siendo un pilar central en sus vidas.

Bromas y momentos divertidos en redes sociales<b> </b>

Los videos compartidos por las hermanas cuentan con múltiples visualizaciones, likes, reacciones y comentarios.

Además de los mensajes emotivos, son conocidas por compartir su sentido del humor con los seguidores. A lo largo de los años, Hanna y Ashley han publicado bromas entre ellas, mostrando la complicidad y diversión que existe en su relación como hermanas y compañeras de banda.

Estas publicaciones incluyen desde juegos, imitaciones y pastelazos hasta comentarios divertidos sobre su vida cotidiana, lo que ha generado interacción constante con sus fans y ha humanizado aún más su imagen pública.

La combinación de momentos emotivos, familiares y humorísticos en redes sociales permite a Ha*Ash mantener un contacto cercano con su audiencia, mostrando que detrás de la carrera artística existe una relación genuina y alegre entre las hermanas, fortalecida por la cercanía familiar y la confianza mutua.

Trayectoria y consolidación de Ha*Ash

El dúo pop es conformado por las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole Pérez Mosa

Desde sus primeros años en la música, Ha*Ash ha logrado destacarse como un referente del pop latino, combinando talento vocal, carisma y un estilo propio que las ha llevado a escenarios internacionales. Su carrera se ha caracterizado por un equilibrio entre la vida personal y profesional, mostrando siempre la importancia de los lazos familiares.

El dúo ha recibido numerosos reconocimientos y premios, consolidando su reputación gracias a la constancia y la conexión con el público. Cada lanzamiento musical y cada publicación en redes refuerza su identidad artística y personal, acercando a los fans a su día a día.

El mensaje dedicado a su madre evidencia cómo Ha*Ash integra la vida familiar con la profesional, destacando la influencia de su madre en la formación de las cantantes.