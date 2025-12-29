Detienen a tres personas tras cateos simultáneos en Querétaro por delitos contra la salud

Las personas capturadas (FGE Querétaro)

Elementos de seguridad de Querétaro informaron sobre la detención de tres personas como resultado de dos cateos. Se trata de dos hombres y una mujer, según muestran las fotografías compartidas por las autoridades.

Fue en las colonias de Cerrito Colorado y Peñuelas que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron como parte de averiguaciones por delitos contra la salud, informó la institución el 28 de diciembre.

Como resultado de las intervenciones, fue asegurado un inmueble, narcóticos (de los que no fueron compartidos tipo y peso), un arma de fuego y un vehículo que cuenta con alteraciones en sus medios de identificación.

Parte del operativo (FGE Querétaro)

No fueron compartidos los nombres de las personas detenidas tras el doble cateo. Mientras que en las revisiones participaron elementos de Policía de Investigación del Delito, de la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército.

“Los indicios fueron asegurados por esta Fiscalía para su análisis pericial e integración a las carpetas de investigación correspondientes, a fin de continuar con las indagatorias, establecer responsabilidades y el esclarecimiento total de los hechos”, es parte de lo informado por la Fiscalía de Querétaro a traés de sus canales oficiales.

Un video muestra parte de las acciones ejecutadas por parte de los elementos de seguridad encargados de revisar los inmuebles. Los cateos mencionados forman parte de la operación denominada Sinergia por Querétaro, la cual ha generado otras detenciones.

Uno de los inmuebles revisados (FGE Querétaro)

Otros cateos simultáneos en Querétaro

Cabe recordar que el pasado 21 de diciembre las autoridades informaron sobre el arresto de 12 individuos como consecuencia de 11 cateos simultáneos e diferentes puntos del estado gobernado por Mauricio Kuri González.

En dicha ocasión los cateos fueron realizados en los municipios de Amealco de Bonfil, Huimilpan y El Marqués. Los agentes de seguridad hallaron armas de fuego y dosis de drogas:

Más de 160 dosis de narcóticos, entre ellos metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana

Tres armas de fuego

Cuatro armas artesanales y 263 cartuchos

Dinero en efectivo, básculas y otros indicios

Mientras que días antes, el 2 de diciembre, fue asegurada una decena de personas como resultado de 11 cateos simultáneos realizados en el municipio de San Juan del Río.

Además de la detención de 10 personas, los agentes de seguridad incautaron un par de armas de fuego, así como armas blancas y diferentes cantidades de cocaína, metanfetamina y marihuana, aunque no fue especificada la cantidad de las sustancias.

“Las diligencias permitieron recabar información relevante y continuar con líneas de investigación previamente desarrolladas", destacó la institución en su informe.

Previamente, a finales de noviembre, la FGE Querétaro informó sobre la captura de cuatro personas como resultado de cinco cateos en los municipios de Querétaro y El Marqués.