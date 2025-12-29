Ana Bárbara conquistará Times Square en Nueva York como parte del especial de Año Nuevo ‘Feliz 2026′ (Foto: Instagram/ Ana Bárbara )

Las luces y el bullicio de Times Square marcarán el cierre de año para millones de personas cuando la emblemática plaza de Nueva York reciba a Ana Bárbara como una de las protagonistas musicales del tradicional evento “Feliz 2026”.

La artista mexicana subirá al escenario el 31 de diciembre ante una multitud estimada en más de un millón de asistentes, mientras millones más verán la transmisión televisiva de la celebración, una de las más observadas en el calendario internacional.

La presentación trasciende la exposición mediática. Para Ana Bárbara, la cita en Nueva York representa una oportunidad de reencuentro con el público latino que reside en Estados Unidos, en especial con la numerosa comunidad mexicana instalada en la ciudad.

“Cantar en Nueva York, en una fecha tan especial y frente a nuestra gente latina, es algo que me llena de emoción. Es un honor poder estar ahí, compartir mi música con los mexicanos que viven lejos de casa y celebrar juntos la llegada de un nuevo año”, expresó la cantante, subrayando la dimensión emocional del concierto.

“La Reina Grupera” representará a México en el magno evento que reúne a las celebridades más importantes de todo el mundo

Ana Bárbara representará a México en magno evento desde Times Square en Nueva York

La historia reciente del cierre de año en Times Square ha convertido a la plaza en un punto de referencia global para la música cada 31 de diciembre. Diversas figuras de talla internacional han encabezado la velada, entre ellos Madonna, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Paul McCartney y Pitbull.

La relevancia de la cita no sólo radica en la cantidad de público congregado, sino también en la diversidad y el alcance de la audiencia, que da cuenta de la naturaleza multicultural de la ciudad. La participación de Ana Bárbara se inscribe en esa tradición artística, fortaleciendo la presencia latina en uno de los escenarios de mayor visibilidad.

El año que antecede su presentación ha sido especialmente activo en la carrera de Ana Bárbara. Durante 2025, un tema lanzado en colaboración con Carlos Rivera obtuvo una respuesta positiva en plataformas digitales y radio, reforzando la proyección de la intérprete dentro del pop latino contemporáneo.

Ana Bárbara celebra más de 30 años de carrera desde NY

Este éxito se suma a una trayectoria que abarca más de 30 años de carrera y millones de discos vendidos entre México y Estados Unidos, consolidando su vínculo con el público latino de ambas naciones.

Ana Bárbara celebra más de 30 años de carrera desde NY (Instagram/ Ana Bárbara)

La emisión televisiva de “Feliz 2026” tendrá un carácter nacional, pues incluirá presentaciones desde diferentes ciudades de Estados Unidos, con artistas que representan múltiples géneros y generaciones. La suma de Ana Bárbara a ese elenco subraya el peso y la influencia que la música latina mantiene en las audiencias globales.

Al integrarse al evento, su actuación no solo se inserta en una agenda internacional activa, sino que constituye un momento de cercanía y reafirmación con el segmento de la diáspora mexicana que, desde hace décadas, ha acompañado su trayectoria musical. A lo largo de los años, el escenario neoyorquino ha servido para conectar a las estrellas de la música con públicos de todo el mundo.

Este 31 de diciembre, Ana Bárbara encabezará esa tradición, renovando la conexión entre la música latina, su propia historia y quienes celebran el inicio de un nuevo año lejos de su país de origen.

Cómo y a qué hora ver desde México el show de Año Nuevo de Ana Bárbara desde Times Square

Para los mexicanos y latinos que radican en Estados Unidos: Se transmitirá por Univisión el miércoles 31 de diciembre. Comenzará a las 8P/7C y terminará minutos después de la medianoche.

Para sintonizar el evento desde México se podrá a través de la aplicación streaming de TelevisaUniversion: ViX.