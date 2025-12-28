Sentencian a dos hombres que transportaban cocaína y armas en un vehículo en Chiapas

Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que dos hombres fueran sentenciados a 15 años y 4 meses de prisión tras ser encontrados culpables de delitos relacionados con transporte de clorhidrato de cocaína y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La detención de ambos, identificados como José “N” e Ismael “N”, ocurrió cuando transitaban en un vehículo por un puesto de control instalado en Cintalapa, Chiapas, donde agentes de la Policía de Investigación de la entidad, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, realizaron una inspección.

Durante la revisión en el vehículo en el que se trasladaban, los agentes localizaron dos armas largas abastecidas y la sustancia ilícita, la cual se encontraba en treinta bloques.

Foto: FGR

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los elementos probatorios que llevaron al Tribunal de Enjuiciamiento a dictar la condena mencionada para ambos sentenciados.

Las pruebas ofrecidas resultaron determinantes para que se estableciera la responsabilidad penal de los acusados en los delitos de salud y armas, por lo que estableció como condena 15 años de prisión.

La sentencia se cumplirá en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, “El Amate”, ubicado en la entidad chiapaneca.

Foto: FGR

Ambos sujetos deberán permanecer recluidos durante el periodo dictado, tras encontrarse acreditadas las agravantes en el uso y portación del armamento asegurado.

Dan 12 años de prisión a presunto integrante del CJNG

Jonathan “N” fue sentenciado a 12 años de prisión tras ser encontrado responsable de posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y marihuana, con fines de comercio en su variante de venta.

La investigación inició en octubre de 2023, cuando el Ministerio Público Federal recibió autorización del juez de Control especializado en el Sistema Penal Acusatorio para efectuar un cateo en un inmueble localizado en la comunidad de Villa Juárez, en el municipio de Asientos, Aguascalientes.

Durante el operativo, agentes lograron la detención de Jonathan “N” y el aseguramiento de 11 armas largas, mil 340 cartuchos útiles, 3 portacargadores, 30 cargadores, marihuana, clorhidrato de metanfetamina, 2 teléfonos celulares, 2 vehículos, una motocicleta y el inmueble.

Foto: FGR

El Ministerio Público Federal presentó pruebas que resultaron fundamentales para obtener la sentencia condenatoria.

La FGR destacó que la coordinación entre las instancias de investigación y el sistema penal acusatorio permitió acreditar la responsabilidad penal de Jonathan “N” en los delitos mencionados.