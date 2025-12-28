Reportan incendio en Prepa 1 de la UNAM en plenas vacaciones administrativas

(Google Maps)

Aunque los planteles de la UNAM se encuentran en receso por vacaciones de invierno, un incendio es visible al exterior de la Prepa 1, ubicada en Xochimilco.

Por el momento se desconocen las causas del fuego, ya que no hay actividades estudiantiles o docentes y tampoco alguna movilización como paro o toma.

En redes sociales, el C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que ya hay cuerpos de emergencia camino a verificar la situación en el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Reanudan clases en CCH Sur

A más de dos meses del homicidio de un estudiante en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución anunció la reanudación paulatina de las clases presenciales a partir del lunes 24 de noviembre, conforme a un calendario segmentado por grados escolares.

El retorno se produce tras la implementación de nuevas medidas de seguridad y el desarrollo de programas orientados a la salud mental de la comunidad educativa.

La dirección del CCH Sur informó que el restablecimiento de las actividades académicas presenciales solo fue posible luego de alcanzar consensos entre estudiantes, madres y padres de familia, personal docente y administrativo, así como autoridades del plantel, la Dirección General del Colegio y la Rectoría de la UNAM.

“Todas y todos hemos llegado a los consensos necesarios para impulsar una serie de acciones que nos permitan tener un plantel más seguro”, señalaron voceros de la institución en la misiva oficial.

Uno de los aspectos centrales de la estrategia institucional fue el mejoramiento de la infraestructura, junto con el fortalecimiento de la seguridad y la aplicación de apoyos psicoemocionales para los integrantes de la comunidad.

La UNAM enfatizó que “durante las últimas semanas se realizaron diversos trabajos como parte del Proyecto de Seguridad que tiene que ver con apoyo psicoemocional a integrantes de la comunidad y mejoramiento en la infraestructura, con el propósito de fortalecer las medidas de seguridad y mejorar el funcionamiento de nuestras instalaciones”.

Como parte del proceso de reincorporación, se programaron recorridos guiados por las instalaciones para que estudiantes y padres conozcan los nuevos mecanismos de resguardo y operación.

La jornada de inspección, según la universidad, se llevará a cabo por grados y ese día, los alumnos correspondientes no tendrán clases. Finalizados los recorridos, la administración evaluará la “pertinencia del regreso a las clases presenciales”, con el objetivo de asegurar la confianza y la colaboración de toda la comunidad educativa, que incluye a los propios familiares.

