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Beca Rita Cetina para primaria: estas son las fechas para recoger la tarjeta y recibir el apoyo de 2 mil 500 pesos

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se realizará a más de 7 millones de estudiantes de primaria

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La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se realizará a más de 7 millones de estudiantes de primaria
La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se realizará a más de 7 millones de estudiantes de primaria

El Gobierno de México confirmó que la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para las familias beneficiarias de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina se llevará a cabo del 18 de mayo al 31 de julio de 2026.

Este proceso es fundamental para que madres, padres, tutores o tutoras puedan recibir el apoyo económico correspondiente. La convocatoria se realizará de manera gradual, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales para conocer fecha, hora y sede de entrega.

¿Quiénes reciben la Beca Rita Cetina en primaria?

Durante este 2026, el programa amplió su cobertura para incluir a estudiantes de primaria en escuelas públicas. De acuerdo con cifras oficiales, 7.2 millones de niñas y niños fueron registrados para recibir este beneficio.

La beca forma parte de la política social impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es garantizar la permanencia escolar y reducir el abandono educativo por motivos económicos.

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¿De cuánto es el apoyo económico y cuándo se deposita?

Las familias beneficiarias recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos, que será depositado a partir de agosto de 2026, justo antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

Este monto está diseñado para apoyar en gastos esenciales como:

  • Compra de útiles escolares
  • Adquisición de uniformes
  • Material necesario para actividades académicas

La dispersión del recurso se realizará directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite un acceso más seguro y transparente al apoyo.

Requisitos: documentos para recoger la tarjeta

Para completar el proceso de incorporación y recibir la tarjeta, es indispensable presentar documentación tanto del tutor como del alumno.

Documentos del padre, madre o tutor

  • Identificación oficial vigente (original y copia)
  • Copia del acta de nacimiento
  • Copia de la CURP
  • Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Documentos del estudiante

  • Copia del acta de nacimiento
  • Copia de la CURP

Es importante que todos los documentos estén en buen estado y actualizados para evitar contratiempos durante la entrega.

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)
Confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)

Origen y objetivo de la Beca Rita Cetina

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina inició en 2025 con cobertura para estudiantes de secundaria. Para 2026, el programa se expandió a nivel primaria, consolidándose como uno de los pilares de apoyo educativo del Gobierno Federal.

Su propósito es claro: reducir las barreras económicas que afectan la continuidad escolar y asegurar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una educación básica sin interrupciones.

Recomendaciones para beneficiarios

Las autoridades federales enfatizan que este programa social es totalmente gratuito y no requiere intermediarios. Por ello, exhortan a las familias a:

  • Consultar únicamente fuentes oficiales
  • No compartir datos personales con terceros
  • Acudir puntualmente a la cita asignada

Además, recuerdan que cualquier uso indebido del programa con fines políticos está prohibido por la ley.

La Beca Rita Cetina se posiciona como un apoyo clave para millones de familias mexicanas en 2026, especialmente en el nivel primaria, donde los gastos escolares representan un desafío constante.

Con fechas definidas y requisitos claros, el llamado es a mantenerse informado y cumplir con el proceso para garantizar la recepción del recurso.

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