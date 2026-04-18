Obed Vargas busca su primer título con el Atlético de Madrid: ellos son los mexicanos que han ganado la Copa del Rey

El joven mexicano podría tener un primer año soñado con el club colchonero.

El mediocampista mexicano Obed Vargas tiene la oportunidad de unirse al grupo de futbolistas nacionales que han ganado la Copa del Rey española, considerado uno de los títulos de mayor prestigio en el futbol europeo, si el Atlético de Madrid vence a la Real Sociedad este sábado 18 de abril.

Con apenas 20 años, Vargas podría sumar su nombre a la lista exclusiva de mexicanos que han alcanzado la gloria en este torneo.

Hasta la fecha, únicamente cinco futbolistas mexicanos han alzado el trofeo con diferentes equipos en décadas distintas. Estos jugadores se han consolidado como referentes del futbol nacional en el extranjero y han dejado marcada su presencia en uno de los torneos más codiciados del futbol español.

Los colchoneros quieren celebrar su pase a las semifinales de la Champions League con un trofeo más.

Los mexicanos que han conseguido la Copa del Rey

Hugo Sánchez abrió el camino para México en la Copa del Rey al conquistar el trofeo durante la temporada 1984-1985 con el Atlético de Madrid. Más adelante, consiguió ganar nuevamente el torneo, ahora defendiendo los colores del Real Madrid en la edición 1988-1989. Hasta el momento, Sánchez es el único mexicano que ha levantado el trofeo dos veces, y con equipos distintos.

Pasaron cerca de veinte años para que otro mexicano celebrara este título. Rafael Márquez, conocido como “El Kaiser de Michoacán”, formó parte de la plantilla del Barcelona que ganó la Copa del Rey en 2009, cuando vencieron al Athletic de Bilbao con un marcador de 4 a 1. En aquel equipo compartió vestidor con futbolistas como Lionel Messi y Xavi Hernández.

En 2012, otro mexicano se sumó a la lista de campeones. Jonathan dos Santos, originario de Monterrey, formó parte del equipo blaugrana que derrotó 3 a 0 al Athletic, presenciando el partido desde el banquillo y participando en la celebración del título junto con sus compañeros.

El gran capitán mexicano ha sido uno de los más ganadores en la historia de nuestro balompié. (REUTERS/Gustau Nacarino)

Después de diez años sin títulos para futbolistas mexicanos en la Copa del Rey, Andrés Guardado, conocido como “El Principito”, fue parte del plantel del Real Betis que se impuso en la final de 2022 frente al Valencia. El encuentro terminó 1 a 1 en los 90 minutos y el campeonato se decidió en penales, donde Guardado sumó a la victoria del equipo sevillano.

Junto a Guardado también estuvo el mexicano Diego Lainez, quien portó la camiseta del Betis durante aquella final en 2022. Aunque Lainez no participó en los penales, formó parte de la plantilla ganadora y celebró junto a sus compañeros el logro histórico.

Con esto, la lista de mexicanos campeones de la Copa del Rey queda conformada por:

Hugo Sánchez (Atlético de Madrid, 1984-85; Real Madrid, 1988-89)

(Atlético de Madrid, 1984-85; Real Madrid, 1988-89) Rafael Márquez (Barcelona, 2009)

(Barcelona, 2009) Jonathan dos Santos (Barcelona, 2012)

(Barcelona, 2012) Andrés Guardado (Real Betis, 2022)

(Real Betis, 2022) Diego Lainez (Real Betis, 2022)

(Real Betis, 2022) Hugo Sánchez (Atlético de Madrid, 1984-85; Real Madrid, 1988-89)

(Atlético de Madrid, 1984-85; Real Madrid, 1988-89) Rafael Márquez (Barcelona, 2009)

(Barcelona, 2009) Jonathan dos Santos (Barcelona, 2012)

(Barcelona, 2012) Andrés Guardado (Real Betis, 2022)

(Real Betis, 2022) Diego Lainez (Real Betis, 2022)

El 'Principito' fue pieza fundamental del equipo verdiblanco que alcanzó la copa. (REUTERS/Jon Nazca)

El desafío de Obed Vargas

La posible consagración de Vargas este 18 de abril, en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y con transmisión única por Sky Sports, representaría la continuación de una tradición de talento mexicano en el futbol español. Con 20 años, el mediocampista busca convertirse en el sexto mexicano que logra la Copa del Rey y el segundo que lo hace con el Atlético de Madrid, emulando a Hugo Sánchez.

Por ahora, el nombre de Vargas destaca como el representante nacional que podría incorporarse a esta selecta lista en el próximo partido, abriendo la posibilidad de sumar una nueva página a la historia del balompié mexicano en Europa.