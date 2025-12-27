Victoria Ruffo protagonizó emotivo momento por el cierre de Stranger Things

La reacción de Ruffo generó miles de comentarios, sumándose a la conversación que rodea la despedida de una de las series más emblemáticas del streaming. (Captura de pantalla / @netflixlat)

La recta final de Stranger Things ha desatado una ola de reacciones entre los seguidores de la serie, y una de las más comentadas en los últimos días fue la de Victoria Ruffo.

La actriz mexicana se volvió viral tras aparecer en un video en el que expresa su emoción por el destino de Hawkins y de varios de sus personajes, previo al estreno del Volumen 2 de la quinta temporada en Netflix.

El material, difundido por la propia plataforma, muestra a Ruffo sumándose al sentimiento de despedida que rodea a una de las producciones más emblemáticas del servicio de streaming, en un momento clave antes del cierre definitivo de la historia.

El video de Victoria Ruffo que se volvió viral

En el video compartido por Netflix en redes sociales, Victoria Ruffo aparece encendiendo cuatro veladoras, besando una fotografía de Steve Harrington y enviando un mensaje directo al fandom mexicano de Stranger Things.

La actriz hace un llamado simbólico para “proteger” a los personajes ante lo que describe como un camino oscuro rumbo al final de la serie.

“Ayúdenme, ayúdenme. Todo México debe protegerlos. Encendamos unas velas para ayudarlos en este camino tan oscuro. Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes necesitan. Ay, mi Steve, mi querido Steve”, expresa Ruffo en el clip.

La publicación generó miles de reacciones y comentarios, en su mayoría de usuarios que compartieron la emoción de la actriz ante la despedida de la serie y, en particular, del personaje interpretado por Joe Keery.

El fandom de Stranger Things acompaña el cierre de la serie

La reacción de Ruffo se sumó a la conversación que ha crecido en plataformas digitales conforme se acerca el desenlace de Stranger Things.

Tras la difusión del video, usuarios replicaron el mensaje de la actriz, compartiendo memes, imágenes y mensajes de apoyo dedicados a Steve Harrington y al resto de los protagonistas.

El cierre de la serie ha despertado una respuesta emocional entre los seguidores, quienes han acompañado la historia desde su estreno y ahora se preparan para despedirse de Hawkins, el Upside Down y sus personajes más representativos.

¿Cuándo se estrena el final de Stranger Things?

El Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things llegó a Netflix el 25 de diciembre. Esta segunda parte está compuesta por tres episodios en los que los protagonistas enfrentan de manera directa la amenaza del Upside Down.

El episodio final de la serie se estrenará el 31 de diciembre y se prevé que tenga una duración cercana a las dos horas, marcando el cierre definitivo de la historia.

Uno de los personajes que ha concentrado mayor atención es Steve Harrington, cuya popularidad se ha mantenido a lo largo de las temporadas.

El cariño del público se ha construido a partir de su evolución dentro de la serie, su papel protector con los personajes más jóvenes, su lealtad frente al peligro y las relaciones que desarrolla con figuras clave como Dustin y Robin, además del carisma que Joe Keery imprime al personaje.