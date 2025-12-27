México

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Atoyac de Alvarez

El temblor sucedió a las 9:12 horas, a una distancia de 6 km de Atoyac de Alvarez y tuvo una profundidad de 44.2 km

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Atoyac de Alvarez. (Infobae)

Atoyac de Alvarez fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.2 que sorprendió este 27 de diciembre a los habitantes del estado de Guerrero a las 9:12 horas.

El movimiento telúrico ocurrió 6 km al noreste de la ciudad y tuvo una profundidad de 44.2 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 17.224 grados de latitud y -100.379 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Patrulla Espiritual, centro de rehabilitación contra adicciones en Tijuana, se ofrece a ayudar a Tylor Chase | Video

El centro de rehabilitación ubicado en Tijuana suele grabar videos y compartirlos en redes sociales, sobre cómo ofrecen “becas” a personas en situación de calle y con problemas de adicciones

La Patrulla Espiritual, centro de

Accidente de tráiler colapsa la autopista México–Querétaro y provoca caos vial rumbo a la CDMX

Un choque protagonizado por un vehículo de carga en el kilómetro 128

Accidente de tráiler colapsa la

Familia mexicana intentan partir piñata y rompen una tubería en plena posada navideña: “México ganándole a la IA”

Una celebración navideña dio un giro inesperado cuando un golpe mal dirigido rompió una tubería frente a toda la familia

Familia mexicana intentan partir

“No pido favores”: Ana Paula Capetillo responde a quienes la llaman nepobaby

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo respondió de manera directa a las preguntas sobre si ha recibido trato preferencial en la industria

“No pido favores”: Ana Paula

Victoria Ruffo protagonizó emotivo momento por el cierre de Stranger Things

Usuarios replicaron el mensaje en redes sociales, compartiendo memes y mensajes de apoyo para los personajes rumbo al final de la historia

Victoria Ruffo protagonizó emotivo momento
MÁS NOTICIAS

NARCO

El declive del Cártel de

El declive del Cártel de Sinaloa: capos de Los Beltrán Leyva ganarían peso frente a caída de Los Chapitos

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“No pido favores”: Ana Paula

“No pido favores”: Ana Paula Capetillo responde a quienes la llaman nepobaby

Victoria Ruffo protagonizó emotivo momento por el cierre de Stranger Things

Yordi Rosado reveló lo que hizo con una mujer por la que sintió atracción en el trabajo: “Podía peligrar mi matrimonio”

Lucero reacciona a la muerte del productor Jorge Lozano Soriano: “Gracias por Lazos de Amor”

Lorena Herrera destapa cómo su abdomen sufrió el lado oscuro del fitness: “Pagué las consecuencias”

DEPORTES

Critican a Místico tras rechazar

Critican a Místico tras rechazar a aficionada en la Arena México: “Videos no grabo”

L.A. Park reconoce la grandeza de Dominik Mysterio por usar vestimenta similar a él

Jordan Carrillo se convierte en el nuevo jugador de Pumas

Liga MX: ¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos de cara al Clausura 2026?

Javier Aguirre es reconocido como uno de los mejores entrenadores del 2025