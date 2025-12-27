Niño pierde un dedo en escalera eléctrica del WTC en CDMX

La emergencia activó el protocolo de rescate y traslado médico en un complejo de la alcaldía Benito Juárez. (Foto: Redes Sociales)

Un lamentable accidente se registró en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, donde un niño de apenas tres años y medio sufrió la pérdida de un dedo del pie tras quedar atrapado en el mecanismo de una escalera eléctrica.

El hecho ocurrió en el tercer piso del complejo, ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, y generó momentos de angustia entre las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los reportes iniciales, el menor se encontraba acompañado de su madre cuando su calzado quedó atorado en la escalera eléctrica, provocando que el pie derecho quedara atrapado.

Un pequeño quedó atrapado y sufrió una grave lesión en una escalera eléctrica. La respuesta de los equipos de emergencia y las nuevas demandas sobre mantenimiento y prevención cobran especial relevancia. (X/ @MetroCDMX)

A pesar de los intentos de quienes presenciaron el incidente por liberarlo, fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para rescatarlo y trasladarlo a un hospital.

El rescate y atención médica

Al lugar acudieron elementos de la Protección Civil de Benito Juárez, así como una patrulla de seguridad. Los paramédicos realizaron la valoración inmediata y confirmaron que el niño había sufrido una lesión severa que derivó en la amputación de uno de los dedos del pie izquierdo.

Un incidente transformó un día común en una alerta general sobre la protección de los más pequeños. Las revisiones inminentes prometen cambios y refuerzan el debate sobre la corresponsabilidad ciudadana. REUTERS/Raquel Cunha

Ante la gravedad del caso, el menor fue trasladado al Hospital Español, donde recibió atención especializada. Hasta el momento, se reporta que se encuentra bajo observación médica, con seguimiento constante para evitar complicaciones posteriores.

Revisión de las escaleras eléctricas

Tras el accidente, las autoridades informaron que se realizarán inspecciones al equipo de transporte vertical dentro del WTC para determinar las causas del incidente.

Estos mecanismos, que son utilizados diariamente por miles de personas, requieren un mantenimiento constante para garantizar la seguridad de los usuarios.

La situación que se presentó en el concurrido entro comercial de la Ciudad de México involucró a un niño pequeño que sufrió una herida severa en una escalera eléctrica. (Foto de Archivo)

El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en espacios públicos, especialmente en instalaciones que reciben gran afluencia de visitantes. Expertos señalan que, además del mantenimiento técnico, es fundamental reforzar la señalización y la supervisión para prevenir accidentes, sobre todo en el caso de niños pequeños.

Implicaciones y llamado a la prevención

El accidente del menor en el WTC pone de relieve la importancia de la vigilancia de los padres y tutores al utilizar escaleras eléctricas con niños. Aunque estos equipos están diseñados para facilitar la movilidad, pueden convertirse en un riesgo si no se toman las precauciones necesarias.

Las autoridades locales han reiterado que se dará seguimiento al estado de salud del niño y que se informará sobre las medidas correctivas que se implementarán en el complejo.

Expertos aconsejan fortalecer medidas preventivas y la supervisión cuando hay presencia de menores. (Foto: Especial)

Mientras tanto, el caso sirve como recordatorio de que la seguridad en espacios públicos es responsabilidad compartida entre administradores, autoridades y usuarios.