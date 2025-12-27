México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cuándo inicia mi capacitación laboral si me registré en diciembre?

En los próximos días, los nuevos aprendices iniciarán su capacitación laboral

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa su periodo de registros en agosto (X@bbienestarmx)

En los próximos días, los nuevos aprendices inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro iniciarán su proceso de capacitación en los distintos centros de trabajo afiliados. Cabe recordar que la más reciente convocatoria del programa se abrió el 1 de diciembre, permitiendo que más personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan tuvieran la oportunidad de integrarse a empresas y organismos colaboradores.

Al sumarse a esta iniciativa, los participantes podrán adquirir experiencia laboral y fortalecer sus habilidades en un entorno profesional, aspecto que el programa busca fomentar para facilitar la inserción de los jóvenes al mercado laboral mexicano.

Detalles del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Este 2025, cada aprendiz de Jóvenes Construyendo el Futuro recibe un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos. Este dinero se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar en los distintos cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, las y los beneficiarios del programa recibirán un aumento en su apoyo monetario mensual a 9,582.47 pesos, resultado del aumento del 13 % en el salario mínimo general.

Además del recurso monetario, los participantes también reciben seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

¿Cuándo inicio mi capacitación laboral si me registré a Jóvenes Construyendo el Futuro en diciembre?

Las personas que se registraron en diciembre de 2025 a Jóvenes Construyendo el Futuro, iniciarán su capacitación laboral el 5 de enero de 2026. Para confirmar, se puede ingresar a la plataforma oficial del programa https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.

Y es que el objetivo establecido para 2026 plantea la integración de 500 mil jóvenes, quienes recibirán ingresos bimestrales. Desde su inicio en 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha contado con la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres, y ha implicado una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

¿Cómo son las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La estructura del programa contempla jornadas laborales de cinco a ocho horas diarias, distribuidas en cinco días a la semana, determinadas por cada Centro de Trabajo. Los aprendices pueden formarse en nueve áreas distintas: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que va dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (Foto: Gobierno de México)

El modelo federal impulsa tanto el crecimiento personal y profesional de los jóvenes como la satisfacción de las demandas del sector productivo. Al mismo tiempo, otorga reconocimiento a empresas y tutores por su aporte a la comunidad, lo que refuerza el lazo entre la formación profesional y la responsabilidad social.

Al concluir los doce meses de formación, los integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un certificado que acredita las competencias desarrolladas.

