Gobernadora de Quintana Roo celebra récord histórico de 771 vuelos en un día

La alta demanda refleja el éxito de la diversificación turística en los 12 destinos del estado. (X, MaraLezama - Reuters)

Quintana Roo cerró el año con un hito histórico en conectividad aérea, al registrar 771 operaciones en un solo día en sus cuatro aeropuertos internacionales.

El logro fue destacado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien subrayó que esta cifra confirma la fortaleza del Caribe Mexicano como uno de los destinos turísticos más importantes de México y del mundo.

Mara Lezama celebra récord histórico de vuelos en Quintana Roo

La gobernadora informó que el récord se alcanzó en un sábado de alta demanda turística, cuando los aeropuertos de Cancún, Tulum, Cozumel y Chetumal concentraron un volumen sin precedentes de llegadas y salidas nacionales e internacionales.

De acuerdo con la mandataria, este desempeño refleja la confianza de las aerolíneas y la preferencia de millones de visitantes que eligen Quintana Roo como su principal destino vacacional.

Mara Lezama anuncia récord turístico en Quintana Roo Crédito: @MaraLezama

Mara Lezama señaló que la alta demanda aérea es resultado del éxito de la diversificación turística en los 12 destinos del estado, que ofrecen desde playas y arrecifes hasta zonas arqueológicas, pueblos con identidad cultural y experiencias de naturaleza.

Este crecimiento sostenido, afirmó, fortalece la economía regional y la generación de empleos para miles de familias.

¿Cuántos vuelos hay habitualmente en Quintana Roo?

Quintana Roo cuenta con una de las redes aéreas más activas del país.

En un día promedio, el Aeropuerto Internacional de Cancún concentra más de 500 operaciones diarias, lo que lo posiciona como el principal punto de entrada al Caribe Mexicano.

A esta cifra se suman los vuelos que operan en Cozumel, Chetumal y el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum, que ha incrementado la conectividad de la región.

En un día promedio, el Aeropuerto Internacional de Cancún opera más de 500 vuelos diarios, siendo el principal punto de entrada al Caribe Mexicano. REUTERS/Henry Romero

Desde la Ciudad de México, existen vuelos directos y frecuentes hacia Cancún, Tulum y Cozumel, operados por diversas aerolíneas, lo que garantiza una alta disponibilidad de asientos durante todo el año y múltiples opciones de horarios.

El estado del turismo en Quintana Roo

El turismo en Quintana Roo es vibrante y diverso.

Su modelo combina sol y playa, cultura maya, naturaleza única y una amplia gama de experiencias que van del lujo al ecoturismo comunitario.

El concierto en Cancún permitirá a los asistentes disfrutar de los éxitos de Dua Lipa en un entorno exclusivo y cercano, lejos de los grandes estadios (RS)

La infraestructura —hoteles, restaurantes, transporte y aeropuertos— respalda el crecimiento sostenido del sector, que posiciona al Caribe Mexicano entre los principales polos turísticos del mundo.

Principales atractivos y experiencias:

Playas de arena blanca y aguas turquesa (Cancún, Playa del Carmen, Tulum).

Arrecife Mesoamericano, ideal para buceo y snorkel.

Zonas arqueológicas como Tulum, Cobá y Chichén Itzá.

Cenotes, selvas y reservas naturales como Sian Ka’an.

Pueblos Mágicos como Bacalar y destinos de tranquilidad como Holbox.Temporada alta, qué visitar y cuánto cuesta volar a Quintana Roo

Las zonas arqueológicas mayas, como Tulum, Cobá y Chichén Itzá, son atractivos culturales de gran relevancia. REUTERS/Lorenzo Hernández/

¿Cuánto vale un vuelo a Quintana Roo en temporada alta?

Las temporadas altas en Quintana Roo se registran principalmente durante:

Invierno (diciembre a marzo o abril)

Semana Santa (marzo o abril)

Verano (julio y agosto)

Durante estos periodos, el clima es más atractivo para los visitantes y la afluencia turística aumenta, lo que se refleja en precios más elevados, especialmente en vuelos y hospedaje.

A pesar de los incrementos en temporadas altas, la amplia oferta aérea permite encontrar variaciones de precio al reservar con antelación o comparar fechas. REUTERS/Paola Chiomante

En temporada alta, el costo aproximado de un vuelo redondo desde la Ciudad de México a Cancún o Tulum suele oscilar entre:

3,500 y 6,000 pesos en tarifas básicas

6,000 a 9,000 pesos en horarios y aerolíneas con mayor demanda

En rutas internacionales, los precios pueden incrementarse de forma considerable dependiendo del origen y la anticipación de compra.

Aun así, la amplia oferta aérea permite encontrar variaciones importantes si se reservan boletos con antelación o se comparan fechas.

Los precios de vuelos reflejan la alta demanda turística en Quintana Roo. REUTERS/Paola Chiomante

Quintana Roo ofrece al visitante playas de aguas turquesa, zonas arqueológicas mayas, cenotes, selvas, arrecifes y una amplia oferta gastronómica y cultural.

Con récords históricos en conectividad aérea, el estado reafirma su papel como uno de los destinos turísticos más relevantes a nivel global.