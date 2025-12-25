México

Gobernadora de Quintana Roo anuncia la inauguración del Tren Maya de Larga Distancia para recibir el 2026

Mara Lezama invitó a visitantes nacionales e internacionales a participar en el viaje inaugural

El itinerario del Expreso de Año Nuevo inicia en Tulum y conecta con Cancún y Mérida.

El gobierno de Quintana Roo anunció el inicio del servicio del Tren Maya de Larga Distancia con un paquete especial denominado “Expreso de Año Nuevo”, una modalidad turística diseñada para recibir el nuevo año a bordo del sistema ferroviario.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la presentación del proyecto, que busca fortalecer la oferta turística del estado y la conectividad regional del sureste mexicano.

Mara Lezama anuncia el arranque del Expreso de Año Nuevo

Durante un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal destacó el carácter turístico del nuevo servicio y su papel en la estrategia de promoción de Quintana Roo.

“La inauguración en Quintana Roo del tren de larga distancia, con una experiencia inigualable, única: el Expreso de Año Nuevo”, señaló Mara Lezama, al invitar a visitantes nacionales e internacionales a participar en el viaje inaugural.

El proyecto integra transporte, hospedaje y actividades culturales en un solo recorrido. (MaraLezama)

La gobernadora subrayó que el proyecto integra transporte, hospedaje y actividades culturales en un solo recorrido.

“Entre paisajes espectaculares, nuestra gastronomía tradicional, la cultura maya y un servicio cómodo y seguro, este tren ofrece una experiencia pensada para cerrar el año y recibir el siguiente”, expresó.

Funcionamiento del Tren Maya para recibir el Año Nuevo

El itinerario del Expreso de Año Nuevo inicia en Tulum, con la llegada de visitantes al Aeropuerto Internacional.

Desde ese punto, los viajeros acceden a distintas actividades turísticas, entre ellas la visita a la zona arqueológica ubicada frente al mar Caribe, el Hotel Mundo Maya Tulum, el Parque del Jaguar y el Museo Regional de la Costa Oriental.

Posteriormente, el recorrido continúa hacia Cancún, donde se contempla una cena especial de Año Nuevo.

El recorrido del Tren Maya para Año Nuevo incluye transporte, hospedaje y experiencias culturales. Crédito: Cuartoscuro

El trayecto final conecta con Mérida, Yucatán, e incluye visitas al puerto de Progreso y al Museo del Meteorito, con el objetivo de mostrar distintos aspectos del patrimonio cultural, natural y científico de la región.

Alcance turístico y paquetes disponibles

De acuerdo con la información oficial, el Expreso de Año Nuevo contempla paquetes con una duración aproximada de cuatro días, que incluyen transporte en tren, hospedaje y vuelos.

Mara Lezama indicó que la iniciativa busca ampliar la movilidad turística y diversificar la experiencia de los visitantes en el Caribe mexicano.

El servicio busca impulsar el turismo incluyente y la promoción cultural en Quintana Roo y Yucatán.

Entre los elementos incluidos en el paquete se encuentran:

  • Traslados en tren de larga distancia
  • Hospedaje en hoteles de la red Mundo Maya
  • Experiencias gastronómicas regionales
  • Visitas a zonas arqueológicas, museos y parques
  • Conexión entre destinos de Quintana Roo y Yucatán

Problemas laborales con el Tren Maya

En paralelo a los anuncios turísticos, la operación del Tren Maya enfrenta conflictos laborales en Chetumal, donde trabajadores de la construcción denunciaron retrasos en el pago de salarios.

Los empleados, contratados por una empresa prestadora de servicios, advirtieron sobre la posibilidad de realizar bloqueos viales ante la falta de una fecha definida para la dispersión de los recursos.

La operación del Tren Maya enfrenta conflictos laborales en Chetumal por retrasos en el pago de salarios. (Foto: Cuartoscuro)

Los trabajadores señalan que las jornadas prolongadas y la retención de sueldos han afectado a sus familias, particularmente en el cierre de año.

Este escenario contrasta con la promoción de nuevos paquetes turísticos y el lanzamiento del servicio de larga distancia, impulsado por la dirección del Tren Maya y Grupo Mundo Maya.

Mientras el proyecto avanza como una apuesta clave para el turismo del sureste mexicano, las autoridades y las empresas involucradas enfrentan el reto de atender las demandas laborales pendientes para evitar afectaciones a la operación y a la imagen del sistema ferroviario en una temporada estratégica

2025: El día que el

Jaime Munguía podría pelear por

Taxista muere en accidente vial

IMSS alerta sobre los síntomas

Alicia Villarreal comparte postal navideña
