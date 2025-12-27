Exhiben a Bad Bunny: acusan trato preferencial tras tocar pieza en el Museo Nacional de Antropología en la CDMX

El artista compartió en redes su visita al museo de antropología e historia de la cdmx (Instagram/Maps)

La reciente visita de Bad Bunny al Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México desató controversia luego de que se difundiera en redes sociales una imagen donde el cantante aparece tocando una de las piezas exhibidas, acción prohibida para el público en general.

La situación fue exhibida por la cuenta de Instagram Terror museos, que cuestionó el trato diferenciado hacia el artista y la permisividad de las autoridades del recinto cultural.

El episodio amplificó el debate sobre el acceso y las normas en espacios culturales, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

Denuncian que Bad Bunny tocó una pieza del museo

La cuenta de Instagram Terror museos publicó el 25 de diciembre:

“¿Cómo les va en @mnantropologia cuando se quieren acercar o tocar las piezas? ¿Les dan chance como a @badbunnypr de sacarse una foto, en su visita ‘privada’? @inahmx @culturamx”.

la cuenta denunció los hechos (Instagram)

En la publicación se observa una captura de las historias de Instagram de Bad Bunny donde aparece sosteniendo una pieza del museo.

El post cuestiona la congruencia de las políticas del Museo Nacional de Antropología y la igualdad de trato entre visitantes, especialmente cuando se trata de celebridades.

La imagen generó debate inmediato entre el público y especialistas en patrimonio cultural, quienes subrayaron la importancia de respetar las normas de conservación de los objetos, independientemente de la fama del visitante.

El estadio GNP Seguros vivió la noche más viral con la inusual presentación de la banda regional mexicana y el Conejo Malo. (Captura: X)

Reacciones en redes sociales

Los comentarios en redes sociales reflejaron molestia y desacuerdo ante la situación. Entre los mensajes destacados se encuentran:

“Literalmente hay un álbum que explica que él hace lo que se le da la gana”.

“Cualquier persona con sentido común sabe que eso no se debe hacer y estoy segura que aprovechando la postura de ‘celebridad’ lo hizo con toda convicción”.

“A pesar de no ser piezas reales en su mayoría, no son congruentes las normas del @mnantropologia dejando que un artista y/o celebridad pueda tocar las piezas y el resto de visitantes no...”.

“ Los extranjeros haciendo lo que quieren, menos respetar nuestra cultura…”.

“No fuera una familia metiéndose al paraguas para tomarse una foto porque hasta se ponen rabiosas”.

La discusión también abordó el papel de las autoridades culturales y la percepción de privilegios para figuras internacionales frente a la ciudadanía común.

DeBi TiRAR MaS FOToS World Tour en México está siendo el éxito esperado. REUTERS/Henry Romero

¿El INAH se posicionó?

Hasta el momento, surgió en redes sociales un supuesto posicionamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre la situación.

Sin embargo, Infobae México no ha logrado verificar que dicha comunicación sea auténtica, pues al término de esta nota, en las cuentas oficiales de la dependencia no hay ninguna declaración al respecto.

¿Cómo fue la visita de Bad Bunny a México?

El paso de Bad Bunny por la Ciudad de México incluyó ocho conciertos y recorridos por sitios emblemáticos de la capital, de acuerdo con lo publicado por el propio artista en sus redes sociales.

Durante su estancia, el puertorriqueño visitó el Museo Nacional de Antropología y la Casa Azul de Frida Kahlo, además de recorrer avenidas y barrios conocidos.

Tras llenar ocho veces el Estadio GNP, Bad Bunny compartió su experiencia en la capital de México Crédito: Instagram/badbunnypr

El cantante documentó su experiencia en historias de Instagram, donde mostró desde su paso por museos hasta escenas cotidianas, como la compra de tacos o la observación de artistas callejeros y menores de edad trabajando.

También captó imágenes entre la primera y segunda sección del Bosque de Chapultepec y del carrusel en Paseo de la Reforma, además de presenciar una peregrinación a la Basílica de Guadalupe.