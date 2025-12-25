Bad Bunny en CDMX: desde una peregrinación hasta el Museo de Antropología

La reconciliación entre Bad Bunny y J Balvin. (Instagram)

Después de sus ocho conciertos en Ciudad de México, Bad Bunny compartió historias en Instagram visitando algunos lugares icónicos de la capital.

El puertorriqueño estuvo en museos, paseó por avenidas reconocibles y captó su visión de la población mexicana.

Tras llenar ocho veces el Estadio GNP, Bad Bunny compartió su experiencia en la capital de México Crédito: Instagram/badbunnypr

Todo parece indicar que el cantante hizo varios paseos en sus recorridos del hotel hasta el Estadio GNP, pero no fue hasta el 24 de diciembre que compartió todo.

En su camino diurno y nocturno también comió tacos y grabó lo que le llamó la atención del país, incluidos artistas callejeros, menores de edad trabajando, calles oscuras y más.

Dos de los museos en los que estuvo fue el Museo Nacional de Antropología e Historia, así como la Casa Azul de Frida Kahlo, ubicada en Coyoacán.

Bad Bunny en el Museo de Antropología (Instagram/@badbunnypr)

Bad Bunny también estuvo entre la primera y la segunda sección del Bosque de Chapultepec, pues logró capturar el carrusel que está enmedio.

Sobre paseo de la Reforma incluso le tocó ver una peregrinación de fieles a la Virgen de Guadalupe, muy probablemente cerca de su primera fecha de concierto en México, las personas se dirigían hacia la Basílica de Guadalupe.

Qué dijo Bad Bunny de México

El cantante puertorriqueño visitó el Museo de Antropología, Chapultepec, calles de la Zona Rosa, la Casa de Frida Kahlo, entre otros (Instagram/@badbunnypr)

El cantante de reggaetón también lanzó un mensaje para sus fans mexicanos, anunció que próximamente compartirá más detalles de su visita.

Describió al país como un sitio inspirador y se dijo feliz de la forma en que los mexicanos lo recibieron.

(Captura de pantalla)

“De México tengo tanto y tanto que decir que no me daría un solo storie, solo diré gracias por abrazarme con tanto amor por tantos años. Les prometo que les amo de la misma forma. Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo por siempre en la memoria. Les prometo que volveré, y algún día les contaré sobre como fueron y son motivación para mi. Por el momento solo diré...

(Captura de pantalla)

VIVA MÉXICO CABRONES!“, escribió.

Reencuentro de Bad Bunny y J Balvin en México

La última presentación de Bad Bunny en la Ciudad de México marcó un giro inesperado en la escena musical latinoamericana con la reconciliación pública del puertorriqueño y J Balvin tras varios años de distanciamiento.

El cantante respondió a los comentarios en redes sociales donde sus fanáticos aseguran que le "quedaron debiendo plata" tras los shows en Bogotá y Medellín - crédito @jbalvin / Instagram

Este acercamiento ocurrió la noche del veintiuno de diciembre en el Estadio GNP durante el cierre de la gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, y fue interpretado no solo como un reencuentro entre dos figuras clave del urbano internacional, sino también como un gesto de unidad simbólica ante miles de seguidores y una audiencia global cada vez más atenta a los vaivenes de sus carreras.

En un mensaje publicado en redes sociales tras el concierto, J Balvin compartió una imagen de espaldas luciendo la chaqueta que había llevado en escena, decorada con el nombre “México” y la Virgen de Guadalupe, acompañada de la frase: “Crecimos, maduramos y ahí vamos”, junto con las banderas mexicana y puertorriqueña.