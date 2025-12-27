Conductor del Metro llena de alegría a usuarios al caracterizarse de El Expreso Polar

Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Mauricio Nares, conocido por miles de usuarios como uno de los conductores más amables y carismáticos del Metro de la Ciudad de México, volvió a sorprender durante la Nochebuena al caracterizarse como el maquinista de El Expreso Polar para desear felices fiestas a quienes utilizan diariamente el transporte público capitalino. El gesto fue compartido a nombre de las y los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, como un mensaje de cercanía y buenos deseos para los pasajeros.

El acto no pasó desapercibido. Usuarios del Metro y personas en redes sociales celebraron la iniciativa, destacando cómo un detalle aparentemente sencillo puede transformar la rutina diaria de millones de personas. No es la primera vez que Nares se vuelve viral: anteriormente había llamado la atención al disfrazarse de Wolverine y otros personajes, lo que le ha valido reconocimiento como una figura positiva dentro del sistema de transporte.

El conductor ha ganado popularidad por su cercanía con los usuarios del Metro. Foto: (Captura de pantalla)

El Metro de la Ciudad de México moviliza a millones de personas al día, convirtiéndose en una auténtica “ciudad subterránea”, como el propio Nares la describe. En medio de la prisa, el cansancio y, en ocasiones, los incidentes que se presentan, la actitud del conductor destaca por buscar un ambiente más humano y respetuoso.

Mauricio Nares, también conocido como “Maury”, nació en 1968 y actualmente es conductor de la Línea 3, una de las más transitadas de la red en donde es su trato hacia los pasajeros lo que lo ha convertido en una figura especial. Frases como “Antes de entrar permita salir” o “Que tengan un excelente día” se han difundido ampliamente en redes sociales, consolidando su reputación como “el conductor más amable del Metro”.

Los usuarios frecuentes de la Línea 3, así como personal de estaciones y limpieza, reconocen a Nares, quien suele saludar, bromear o ayudar a personas de la tercera edad.

Desde su primer viaje como conductor en 1992, Nares ha utilizado las bocinas del tren para informar y acompañar a los pasajeros. Ha compartido resultados deportivos, invitaciones culturales y mensajes de prevención, siempre con la intención de hacer más llevadero el trayecto.

Mauricio Nares se hizo viral de nuevo tras adorable gesto navideño. Foto: (RRSS)

“En el Metro todos somos iguales”, afirma Nares, quien asegura que no esperaba convertirse en un personaje viral. A sus 50 años, su objetivo sigue siendo el mismo: trabajar con dedicación y aportar, desde su trinchera, a una mejor convivencia en la vida cotidiana de la ciudad.

En tanto, usuarios en redes sociales han emitido comentarios como: “Qué lindo gesto”, “Así deberían ser todos”, “Qué gran persona”, en donde reconocen la actitud del operador en su trabajo.