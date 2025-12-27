Captan a joven transportando su árbol navideño en el Metro y desata debate en redes

(TikTok / @osvaldo.navarro16)

Un joven que transportaba su árbol de Navidad dentro del Metro de la Ciudad de México se volvió tema de conversación en redes sociales luego de que su trayecto fuera captado en imágenes que circularon ampliamente en plataformas digitales.

El hecho ocurrió en la línea que corre de Pantitlán a La Paz, donde el usuario fue visto cargando personalmente el árbol rumbo a su hogar, sin recurrir a transporte privado.

La escena, registrada por otros pasajeros y difundida en redes sociales, provocó una oleada de comentarios que colocaron el episodio en el centro de la conversación digital durante las celebraciones decembrinas, evidenciando reacciones contrastantes entre burla y reconocimiento.

El traslado del árbol en el Metro que se volvió viral

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, el joven ingresó al vagón con un árbol de Navidad de tamaño pequeño, el cual sostuvo durante el recorrido. La decisión de utilizar el transporte público para trasladarlo llamó la atención de los usuarios que presenciaron la escena y de quienes posteriormente vieron el material en línea.

El video y las fotografías no tardaron en replicarse en distintas plataformas, donde el acto fue interpretado de diversas maneras. Mientras algunos usuarios se centraron en lo inusual de la situación, otros destacaron el esfuerzo que implicó llevar el árbol por cuenta propia hasta su destino, en un sistema de transporte que diariamente moviliza a millones de personas en la capital del país.

Reacciones divididas en redes sociales

(Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

Tras la viralización del contenido, las opiniones en redes sociales se dividieron. Algunos comentarios recurrieron a la burla por la forma en que el joven transportaba el árbol, mientras que otros usuarios aprovecharon la conversación para enviar mensajes de apoyo y buenos deseos.

Entre las respuestas que circularon en plataformas como X (antes Twitter), Facebook y TikTok, se leyeron mensajes como: “Que pases una maravillosa Navidad, chico del Metro con su arbolito” y “Ojalá Dios lo bendiga siempre y recompense su esfuerzo”. También hubo usuarios que compartieron experiencias similares sobre el traslado de árboles navideños en transporte público, normalizando la situación.

El caso se sumó a otros episodios cotidianos que, al ser captados y difundidos en redes sociales, generan debate y visibilizan prácticas comunes en la vida diaria de la Ciudad de México, particularmente durante las fechas decembrinas.