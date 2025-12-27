Aumento al salario mínimo en 2026: ¿mi sueldo también debe subir en la misma proporción?

Los salarios deben en México deben ser pagados con moneda nacional Credito: cuartoscuro

El reciente anuncio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) sobre el aumento del salario mínimo en México, de 278.80 a 315.04 pesos diarios, para 2026, ha generado inquietud entre trabajadores que se preguntan si sus sueldos también deberían incrementarse en un 13%, un porcentaje mayor al que han solicitado varios sindicatos.

En un comunicado, Francisco Javier Jiménez, académico de la Universidad Iberoamericana (IBERO), explicó que los aumentos salariales en empresas e instituciones normalmente se negocian tomando en cuenta la inflación esperada, no el porcentaje de aumento del salario mínimo.

Por ejemplo, en la IBERO, el Sindicato de Trabajadores solicitó un incremento del 7% para 2026, mientras que la inflación estimada para el cierre de 2025 ronda el 4%. Así, el aumento sindical propuesto es mayor que la inflación, pero menor al incremento del salario mínimo. Esta diferencia puede causar confusión, pero tiene una explicación legal.

Según la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es la cantidad más baja que debe pagar un empleador por una jornada laboral y su objetivo es cubrir las necesidades básicas de una familia y proteger el poder adquisitivo de quienes menos ganan.

Por eso, la ley exige que el aumento al salario mínimo nunca sea menor a la inflación, pero no obliga a que todos los sueldos suban en la misma proporción.

Entonces, ¿Por qué no aumentan todos los salarios?

De acuerdo con la misma información, existen dos tipos de salario mínimo: el general, que aplica para la mayoría de los trabajadores, y el profesional, destinado a ciertos oficios o profesiones.

El salario mínimo general se actualiza cada año mediante un acuerdo en la CONASAMI. El profesional, aunque suele ser más alto, no necesariamente sube igual que el general ni está ligado a sus incrementos.

El historial de aumentos al salario mínimo muestra incrementos importantes en los últimos años.

Por ejemplo, en 2019 subió 16.21%, en 2022 fue de 22% y en 2026 será de 13%. Por el contrario, los aumentos que negocian los sindicatos para sus trabajadores suelen ser menores y se basan en la inflación y en las posibilidades de la empresa.

Si un trabajador ya gana más que el salario mínimo general, su sueldo no está obligado por ley a subir en la misma proporción que el mínimo. El incremento real dependerá de la negociación colectiva, la inflación y otros factores internos de cada organización.

El aumento al salario mínimo ayuda a proteger a quienes perciben los ingresos más bajos y busca reducir la desigualdad.

Sin embargo, no existe una regla que obligue a que todos los sueldos en México se incrementen igual que el salario mínimo. Cada caso depende de las negociaciones y acuerdos específicos entre trabajadores y empleadores.

Las tablas oficiales pueden consultarse en https://www.gob.mx/conasami/documentos/tabla-de-salarios-minimos-generales-y-profesionales-por-areas-geograficas.