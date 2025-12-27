Abandonan a recién nacido en iglesia de Tultitlán en plena Navidad

El menor ya se encuentra siendo tratado en un hospital. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Autoridades del municipio de Tultitlán, Estado de México, reportaron el hallazgo de un recién nacido que fue abandonado en una jardinera frente a una iglesia la noche del pasado 25 de diciembre. El menor fue localizado en inmediaciones de la parroquia de San Agustín Obispo, ubicada en la colonia Granjas de San Pablo, sobre la avenida Magnolias.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando feligreses que acudían a las misas con motivo de la celebración de Navidad escucharon el llanto de un bebé. Al percatarse de que provenía del exterior del templo, los asistentes salieron a verificar y localizaron al recién nacido envuelto y colocado en una jardinera frente a la parroquia.

El menor fue hallado por feligreses que asistían a la tradicional misa de Navidad: (Google Maps)

Tras el descubrimiento, los feligreses dieron aviso inmediato al párroco del lugar, quien a su vez solicitó la presencia de los servicios de emergencia. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Tultitlán, quienes confirmaron que se trataba de un bebé con apenas un par de días de nacido. Mientras arribaban las autoridades, algunas personas que se encontraban en el lugar intentaron brindarle abrigo y tranquilidad al menor.

Los policías municipales resguardaron al recién nacido y solicitaron el apoyo del personal de Protección Civil para realizar una primera valoración de su estado de salud. De acuerdo con el informe policial, el bebé se encontraba consciente y estable. Debido a la fecha y en un acto simbólico, el menor fue bautizado por el párroco y los devotos con el nombre de Jesús.

Posteriormente, el recién nacido fue trasladado para recibir atención médica especializada. Sin embargo, se informó que en al menos tres hospitales del municipio no fue posible su ingreso, ya que no contaban con la especialidad necesaria para atenderlo. Finalmente, el bebé fue aceptado en el Hospital ISSSTE Bicentenario de Tultitlán, donde fue atendido por personal médico y un pediatra, quienes reportaron que su estado de salud es estable.

El último informe del ISSSTE reveló que el recién nacido se encuentra estable, mientras autoridades ya trabajan en investigaciones para dar con los responsables de su abandono. Foto: (ISSSTE)

Las autoridades señalaron que el menor quedará bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, instancia que dará seguimiento al caso conforme a los protocolos establecidos. Entre las acciones a realizar se encuentra la búsqueda de posibles familiares y la evaluación de su situación legal, lo que podría derivar, en su momento, en un proceso de adopción.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias del abandono y dar con la identidad de la persona o personas responsables. Las autoridades reiteraron que este tipo de casos son atendidos con prioridad, con el objetivo de salvaguardar la integridad y los derechos del menor.