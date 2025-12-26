¿Sin plan para vacaciones? Secretaría de Cultura da recomendaciones para turistear en CDMX

Despegar se adelanta a las promociones del Buen Fin con la campaña de cupones ocultos PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2024 · Durante el Buen Fin del 2023, un análisis de Despegar mostró que los mexicanos prefieren comprar viajes a destinos nacionales, con playas como Cancún y Puerto Vallarta a la cabeza, seguidos de destinos internacionales como Madrid y Las Vegas, mientras que la estadía promedio es de cuatro días en destinos mexicanos y cinco días en el extranjero, destacándose una preferencia por paquetes de viaje que incluyen vuelo, hotel y actividades, reflejando un interés en experiencias de viaje completas y organizadas. CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Despegar, la empresa líder en tecnología de viajes en Latinoamérica presenta su innovadora campaña de promociones para el Buen Fin 2024, bajo la dinámica de "Cupones Ocultos". Esta es una oportunidad única para que los viajeros puedan acceder a descuentos exclusivos en viajes a cualquier destino nacional e internacional. La campaña comenzará este jueves 14 de noviembre en la noche y se extenderá hasta el viernes 15 de noviembre, ofreciendo cupones de descuento que van desde el 30% hasta el 80%. Estos descuentos estarán disponibles en vuelos, hoteles y paquetes, y podrán aplicarse a cualquier producto o destino dentro del sitio. Para acceder a los cupones ocultos, los usuarios deberán seguir las pistas publicadas en historias de Instagram desde las 17:00 hrs (Ciudad de México) y en la landing page dentro del sitio web de Despegar. Estas pistas los guiarán hacia los destinos relacionados con los códigos de descuento que estarán disponibles en un banner de búsqueda ubicado en la parte superior de los resultados. Además, el viernes 15 de noviembre, se llevará a cabo un evento en vivo en YouTube a las 12:30 p.m., donde se darán más pistas y detalles de la dinámica, permitiendo que los usuarios participen de manera interactiva y en tiempo real. "Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes las mejores promociones y facilidades de pago, y el Buen Fin es una gran oportunidad para cumplir con esa misión, sabemos que cada viajero busca algo único y estamos comprometidos en proporcionar una variedad de opciones de financiamiento, así como asesoría personalizada para cada necesidad", dijo Carolina Campuzano, Gerente Sr. de Ventas y Estrategia de Despegar. Esta propuesta de "Cupones Ocultos" no es la única sorpresa que Despegar tiene para sus clientes en esta temporada de Buen Fin. La compañía también ha fortalecido sus opciones de pago y beneficios financieros, ofreciendo hasta 24 meses sin intereses con la tarjeta Cobrand Invex Despegar y con BBVA, así como reembolsos y descuentos adicionales con los principales bancos. Asimismo, los usuarios podrán encontrar descuentos de hasta el 70% en una amplia variedad de destinos, cupones de hasta MXN 10,000 para paquetes y hoteles, y descuentos especiales en viajes a destinos internacionales como Madrid y Colombia, además de importantes promociones en parques temáticos como Universal Orlando. Con estas estrategias, Despegar reafirma su compromiso con sus clientes al brindar acceso a experiencias de viaje asequibles y memorables, adaptándose a las preferencias de los viajeros. Acerca de DespegarDespegar es la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica. Desde hace 25 años revoluciona la industria del turismo a través de la tecnología, y, con su continua apuesta al desarrollo del sector, hoy forma una empresa consolidada que integra a Best Day, HotelDO, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet y Stays.net, convirtiéndose en una de las Compañías más relevantes de la región y capaz de ofrecer una experiencia personalizada a más de 30 millones de clientes. Despegar opera en 19 países, acompañando a los latinoamericanos desde el momento en que sueñan con viajar hasta cuando están compartiendo recuerdos. Con el propósito de crear experiencias para que los viajes enriquezcan la vida de las personas y transformar la experiencia de compra, ha desarrollado métodos de pago alternativos y financiamiento, democratizando el acceso al consumo y acercando a los latinoamericanos a su próxima experiencia de viaje. Para mayor información respecto a paquetes y ofertas visita el sitio web de Despegar, o síguenos en Instagram y Facebook Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557435/Cupones_ocultos_Despegar.jpg View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/despegar-se-adelanta-a-las-promociones-del-buen-fin-con-la-campana-de-cupones-ocultos-302304919.html FUENTE Despegar

Las vacaciones decembrinas usualmente se utilizan para pasar tiempo en familia y descansar de la jornada laboral, por lo que muchos buscan diversas opciones de entretenimiento que pueden ir desde lo cultural hasta las actividades deportivas.

Por ello, la Secretaría de Cultura emitió una serie de recomendaciones para adentrarse en las expresiones artísticas y culturales, a través de exposiciones, programas especiales y espacios abiertos para el disfrute de todos los públicos, principalmente en la Ciudad de México.

Por ejemplo, los 18 recintos de la Red de Museo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) están abiertos durante estos días con importantes exhibiciones.

Por ejemplo, el Museo Nacional de la Estampa presenta “Grabadoras de historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México”, hito en la museografía en nuestro país, ya que que utiliza todas las salas del recinto para presentar obra de más de 140 artistas provenientes de pueblos originarios y afrodescendientes de once regiones de México.

El Museo de Arte Moderno presenta “Gilberto Aceves Navarro. Volverse una línea”, una muestra plantea un acercamiento al quehacer del gran exponente del expresionismo abstracto en México.

Asimismo, el Museo Nacional de Arte cuenta con la exposición “Circo. Fascinación popular ¡Primera llamada!”, que aborda la historia de las artes circenses en nuestro país y las diversas representaciones que se plasmaron en el arte moderno como reflejo de un mundo que trascendía la realidad.

“Fusiones: montaje espacio temporal a partir de David Alfaro Siqueiros”, en la Sala de Arte Público Siqueiros, explora el legado del gran muralista a partir de su interés por el cine, la fotografía y el pensamiento técnico del arte moderno.

Mientras que el Museo del Palacio de Bellas Artes expone “Geles Cabrera. Partituras corporales”, que revisa desde el trabajo e ideas de Cabrera que se apartaron del canon académico y nacionalista dominante en su época, explorando formas más libres, personales y experimentales.

En la Biblioteca de México, hasta el 25 de enero de 2026, se exhibe “Rostros del Danzón”, muestra que acerca una serie de retratos fotográficos que el colectivo Galería Entre Ríos ha capturado sobre la personalidad y presencia de parejas destacadas, así como de protagonistas con amplia trayectoria en la práctica del danzón.

Asimismo, en la Galería Central del Centro Nacional de las Artes (Cenart), “Horizonte interrumpido: Gestos humanos de la Escuela de Arte de la Universidad Texas Tech” reúne obras de 22 estudiantes de la institución estadounidense que presentan una multiplicidad de tradiciones artísticas y disciplinas para explorar horizontes tanto literales como conceptuales.

También espacios como el Museo de El Carmen y el Museo Nacional de Culturas Populares cuentan con exhibiciones enfocadas en la tradición de los nacimientos.

Cabe destacar que las más de 180 zonas arqueológicas del país están abiertas para todas y todos los interesados en conocer la grandeza cultural de nuestro país.

Asimismo, el Complejo Cultural Los Pinos tiene las puertas abiertas para caminar por sus calzadas y conocer sus espacios.