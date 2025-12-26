Quién es Kavinsky, el Dj francés que encabezará la fiesta de Fin de Año en CDMX

El productor se ha consolidado como un referente de la electrónica moderna y manteniendo una propuesta innovadora. (Facebook Kavinsky)

La Ciudad de México se prepara para recibir el año 2026 con "la fiesta electrónica más grande del mundo", un evento que convertirá la Avenida Paseo de la Reforma en un escenario monumental el próximo miércoles 31 de diciembre, de 18:00 a 02:00, con entrada libre. Entre los nombres internacionales que encabezan el cartel destaca Kavinsky, figura clave del synthwave y la cultura retrofuturista.

El evento contará con otros exponentes internacionales y nacionales, como:

MGMT DJ Set

Arca DJ Set

Mariana BO

3BallMTY

VEL

Ramiro Puente

El evento masivo será el próximo miércoles 31 de diciembre con entrada libre. (Cultura CDMX)

Quienes aportarán estilos que van desde el electro-pop y el techno, hasta fusiones urbanas y experimentación sonora. Parece ser que ya se está volviendo una tradición recibir el nuevo año en CDMX con música electrónica, pues en 2024-2025, Polymarchs fue la sorpresa.

Qué tipo de música hace Kavinsky

Kavinsky, nombre artístico de Vincent Belorgey, es un DJ y productor originario de Francia reconocido como uno de los principales exponentes del género synthwave. Su propuesta musical se inspira en la cultura pop y cinematográfica de la época de 1980, con un estilo que mezcla sonidos electrónicos, sintetizadores retro y una marcada estética nocturna. Su música se compone de ritmos hipnóticos y paisajes sonoros que remiten a atmósferas nocturnas, donde la energía cinemática y una estética de neón cobran protagonismo.

La propuesta de Kavinsky se distingue por fusionar influencias retro con una producción contemporánea, logrando una identidad reconocible dentro del panorama actual. Durante la celebración del Año Nuevo en la Ciudad de México, su actuación promete transformar Reforma en una experiencia audiovisual de alto impacto, guiada por secuencias rítmicas y texturas inspiradas en la cultura pop ochentera.

La carrera de Kavinsky despegó en la primera década de los 2000, cuando comenzó a lanzar sencillos y EPs que rápidamente atrajeron la atención de la escena electrónica internacional. Su tema más emblemático, “Nightcall”, se popularizó a nivel mundial tras formar parte de la banda sonora de la película “Drive”, protagonizada por Ryan Gosling. Esta canción se convirtió en un himno generacional y le permitió consolidar una identidad propia dentro del panorama electrónico.

A lo largo de su trayectoria, Kavinsky ha desarrollado una narrativa musical en la que la nostalgia, los autos deportivos y el misterio visual se combinan con una producción sofisticada. Su primer álbum, “OutRun”, lanzado en 2013, refuerza el vínculo entre su música y el imaginario de los videojuegos y filmes de acción de los años 80. Kavinsky ha colaborado con otros artistas destacados y su influencia se extiende tanto en Europa como en América.

La importancia de Kavinsky radica en su capacidad para revitalizar el uso de sintetizadores analógicos y reintroducir la estética ochentera en la música contemporánea. Su trabajo ha contribuido a expandir el synthwave a nivel global, inspirando a nuevas generaciones de productores y DJs.