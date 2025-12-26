Lenia Batres confunde siglos con décadas y afirma que la Universidad Autónoma de Chiapas se fundó hace 500 años

Lenia Batres hizo la declaración en la graduación de alumnos de la carrera de Derecho de esa universidad. | Crédito: Cuartoscuro

Lenia Batres, quien se autonombró como la “Ministra del Pueblo”, y quien es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) fue fundada hace cinco siglos, o sea, hace 500 años.

La ministra acudió como madrina de generación de la licenciatura en Derecho de la universidad mencionada, donde realizó dichas declaraciones.

Frente a los graduados, la ministra dijo que era un honor que la invitaran como madrina de los cerca de 180 estudiantes, ahora licenciadas y licenciados en Derecho, que se habían graduado de la Universidad Autónoma de Chiapas.

“Es un honor por la tradición de esta casa de estudios de más de cinco siglos, es un honor porque se trata de uno de los estados más entrañables por su diversidad, por su riqueza cultural, por su riqueza natural de nuestro país”, dijo Batres.

Las declaraciones de Batres desataron críticas de internautas en redes sociales, quienes difundieron las declaraciones en video.

La UNACH entró formalmente en funciones el 17 de abril de 1975, contando con la presencia del entonces presidente de México Luis Echeverría Álvarez Crédito: X @JJDiazMachuca

Aunque la declaración se compartió recientemente, las declaraciones de Batres se dieron a finales del pasado mes de noviembre.

Incluso, hubo quienes compararon lo dicho por la Ministra de la SCJN con las declaraciones que realizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando en 2019 dijo que México se había fundado hace 10 mil años, cuando en Nueva York aún pasaban búfalos, mientras que en México ya había universidades e imprentas.

Cuándo se fundó la Universidad Autónoma de Chiapas

De acuerdo con información difundida en la página oficial de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), esta institución educativa entró formalmente en funciones el 17 de abril de 1975, contando con la presencia del entonces presidente de México Luis Echeverría Álvarez.

En el sitio oficial se explica que al fundarse oficialmente la UNACH existían ya algunas instituciones de educación superior en el estado, en las cuales ofrecían y cursaban carreras típicamente universitarias.

La Escuela de Derecho, por ejemplo, remonta sus orígenes hasta 1679, cuando el actual estado de Chiapas se encontraba aún integrado política y administrativamente a la Capitanía General de Guatemala.

Además, aunque en 1926 los estatutos de la primera Universidad de Chiapas hayan sido ya promulgados, la Universidad desaparece o, más bien, se reduce paulatinamente a la Escuela de Derecho con sede en San Cristóbal de Las Casas, cuyas vicisitudes reflejan bastante fielmente los conflictos revolucionarios de principios de siglo, así como las tensiones entre San Cristóbal -la antigua capital colonial- y Tuxtla Gutiérrez- el nuevo centro político-administrativo. No fue sino hasta el año 1962 cuando la Escuela de Derecho, tal como se le conoce en la actualidad, quedó formalmente estatuida.

Por otra parte, sólo un Patronato Pro-Universidad de Chiapas había mantenido viva la idea de hacer surgir en la entidad una tal institución de educación superior, habiendo promovido en 1966 la apertura de la Escuela de Ingeniería Civil y de la Escuela de Comercio y Administración, ambas ubicadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.